Zentralschweiz Das Rütlischiessen soll dieses Jahr wieder stattfinden – allerdings mit einer Zertifikatspflicht Am traditionsreichen Anlass gilt dieses Jahr erstmalig die Zertifikatspflicht. Dies sei der einzige Weg, um das Schützenfest zu retten, heisst es von Seiten der Veranstalter.

Das Rütlischiessen steht dieses Jahr vor einer besonderen Herausforderung: Zum ersten Mal in seiner Geschichte sind alle Schützen, Helfer und Gäste aufgefordert, mit einem Zertifikat nachzuweisen, dass sie entweder geimpft, genesen oder innert gültiger Frist getestet worden sind. «Die Organisatoren halten klar fest, dass dies der einzige Weg ist, um das Rütlischiessen durchzuführen», schreibt die Rütlischützengesellschaft Engelberg in einer Mitteilung.

Impressionen vom Rütlischiessen vom Mittwoch, 6. November 2019. Bild: Urs Hanhart (Rütli, 6. November 2019)

An einem schönen Tag werden bis zu 3000 Besucher auf dem Rütli erwartet. Damit rechnet man dieses Jahr zwar nicht. «Wir gehen von einer geringeren Besetzung von 1500 bis 2000 Leuten aus», sagt Wendel Odermatt, Präsident der Rütlischützengesellschaft Engelberg, auf Anfrage. Damit wird die Obergrenze für Anlässe, die ohne Zertifikat durchgeführt werden dürfen, deutlich überschritten. Odermatt betont:

«Viele unserer Schützen stehen hinter den Behörden. Es gibt aber auch einzelne negative Rückmeldungen.»

Bei den negativen Rückmeldungen werde teilweise der Innerschweizer Rebellengeist gegen die Obrigkeit spürbar. Das 158. Rütlischiessen musste 2020 aufgrund der Pandemie verschoben werden. Dieses Jahr versuchen die Vereinigten Rütlischützen der IV Waldstätte nun, wieder ein Schiessen auf dem Rütli stattfinden zu lassen. Das Rütlischiessen findet immer am Mittwoch vor dem St.Martinstag statt. Dieses Jahr fällt das traditionelle Fest auf den 10. November.

Wahrung der Gesundheit steht im Vordergrund

Die Rütlisektion Anderhalden, die dieses Jahr für die Durchführung zuständig ist, und die Delegierten der übrigen Stammsektionen haben anlässlich ihrer Delegiertenversammlung vom 25. Juni beschlossen, sich der Aufgabe anzunehmen. Laut ihren eigenen Statuten erinnern die Rütlischützen mit dem Rütlischiessen an die «tapferen Vorfahren», welche sich unter Einsatz von Gesundheit und Leben für das Wohl und das Weiterbestehen der Gemeinschaft eingesetzt haben. «So gesehen, ist es nur konsequent, wenn beim diesjährigen Rütlischiessen das Optimum zur Wahrung der Gesundheit der Teilnehmer und der Gäste vorgekehrt wird», sagt Odermatt.

Die durchführende Sektion geht davon aus, dass der Schutz und die Sicherheit der eigenen Kameraden und der Gäste von den meisten Schützen so hoch gewichtet wird, dass sie sich der Unbequemlichkeit des Tests oder der Impfung unterziehen. «Wir hoffen, dass die Schützen den Rütligeist nicht nur im Andenken an die Vorfahren und ihr heldenhaftes Einstehen für die Gemeinschaft sehen, sondern selbst in geschlossenen Reihen ihren Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten werden.»

Engelberger Abt hält Festrede

Das OK ist sich bewusst, dass sich die Situation an der Pandemiefront schnell verändern kann und das Rütlischiessen trotz allem kurzfristig abgesagt werden könnte. Dennoch halten die Organisatoren es für wichtig, die Option auf ein weitgehend normales Rütlischiessen so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Nebst Ehrengästen wird auch Prominenz erwartet. Eingeladen ist beispielsweise die Olympiasiegerin Nina Christen aus Wolfenschiessen. Als Festredner ist Abt Christian aus Engelberg vorgesehen. Das Kloster Engelberg feierte letztes Jahr sein 900-jähriges Bestehen.

Der Veranstaltungsort – die Rütliwiese – ist Eigentum des Bundes, für die Bewilligung ist der Kanton Uri zuständig. Das Bewilligungsverfahren ist derzeit pendent bei der Gesundheitsdirektion, welche die Zertifikatspflicht regelt, sowie bei der Kantonspolizei, wie es auf Anfrage beim Kanton Uri heisst. Mit den Veranstaltern stehe man im Dialog.