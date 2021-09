Zentralschweiz Kampf gegen Neophyten: Berufsleute lernen in Uri den richtigen Umgang im Kampf gegen eingeschleppte Pflanzen Neophyten, exotische und invasive Pflanzenarten: Ihre Zahl nimmt stetig zu und sorgt vielfach für Schäden. An der Bauernschule Uri liessen sich Innerschweizer Fachleute aus den Bereichen Forst, Strassenunterhalt und Landwirtschaft diesbezüglich weiterbilden.

Urner Gesundheitsdirektor Christian Arnold. Bild: PD

«Der Kanton Uri befasst sich seit längerem mit den Neophyten und versucht, die invasive Ausbreitung in den Griff zu bekommen», begrüsste der Urner Regierungsrat Christian Arnold am 26. August Berufsleute aus allen Kantonen der Innerschweiz in der Bauernschule Uri in Seedorf. Als Landwirt ist Arnold selbst mit dem Thema vertraut. «Ein koordiniertes Vorgehen von Strassenunterhalt, Landwirtschaft und Forst ist zentral», wird er in einer entsprechenden Mitteilung der Urner Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion zitiert. Die Bekämpfung der invasiven Neophyten werde heute in der Innerschweiz im Rahmen des Unterhalts entlang von Gewässer, Strassen und im Wald durchgeführt. Dabei werden die Arten je nach Gefährdungspotenzial priorisiert, was entsprechend die Härte der Massnahmen bestimmt. Der Japanknöterich zum Beispiel schafft es, wie der Kanton in der Mitteilung erklärt, Mauerwerk, Teer und Beton zu sprengen. Werde die Pflanze nicht bekämpft, könne es zu grossen Schäden an der Infrastruktur wie Strassen oder Bachverbauungen kommen.

Eine Gefahr auch für die Tiere

Jost Gisler, Lehrer an der Bauernschule Uri, zeigte auf, dass die Neophyten auch der Landwirtschaft Probleme bereiten. Der Bärenklau etwa könne, wenn er nicht erkannt und fachgerecht entfernt werde, beim Menschen zu schweren Verätzungen der Haut führen. Giftig ist auch das Schmalblättrige Greiskraut. Auf der Weide wird es zwar von den Tieren gemieden, gelangt es aber getrocknet ins Heufutter der Tiere, wird es gefressen – was den Tieren schaden kann. Es gibt noch weitere Beispiele, wie Neophyten den Bauern das Leben schwer machen. Wie Jost Gisler ausführte, ist diversen Neophyten mit Herbiziden nicht beizukommen. Da bleibe nichts anderes, als die Invasoren von Hand auszureissen. «Wichtig ist die Entsorgung», sagte Gisler. Neophyten gehören nicht ins Grüngut, sondern in die Kehrichtverbrennungsanlage.

Teilnehmer lernen eine neue Methode der Bekämpfung kennen

Barbara Gamma präsentiert das Wasserdampfgerät zur umweltverträglichen Bekämpfung der Neophyten. Bild: PD (Seedorf, 26. August 2021)

Am Praxiskurs wurden den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine neue und umweltverträgliche Methode zur Neophytenbekämpfung demonstriert. Seit vergangenem Jahr laufen in Uri Versuche mit Wasserdampf. Dabei wird fast kochendes Wasser genau auf die Pflanze gesprüht. Wird das richtig gemacht, «verbrennt» sie bis ins Wurzelwerk. Das Heisswasser kann sehr genau gerichtet und dosiert werden, sodass die Vegetation rundherum keine Schäden nimmt.

Nützt es überhaupt etwas, wenn man gegen die Neophyten vorgeht? Es kommen ja alle paar Jahre neue Pflanzen in die Schweiz, lautete die Frage eines Teilnehmers. Landwirtschaftsfachmann Jost Gisler hat eine klare Antwort: «Wir müssen die Ausbreitung möglichst vermeiden.» Es sei wie bei den Blacken, die auf den Urner Weiden wachsen. «Seit Jahrzehnten unternimmt jeder Bauer jedes Jahr etwas gegen die Blacken, weil er weiss, dass sie sonst überhandnehmen.» (inf)