Zentralschweizer Sportschützen Nur Ehrenplätze für Urner Schützenveteranen Die Zentralschweizer Sportschützenveteranen tagten und kämpften in Oberdorf. Der Festsieg feierte der Zuger Josef Müller, die Urner mussten sich mit den Ehrenplätzen begnügen.

An der Jahrestagung der Zentralschweizer Sportschützenveteranen (SVZ) in Oberdorf wurden sämtliche traktandierten Geschäfte im Sinne des Vorstandes genehmigt. Dank dem Jahresgewinn von rund 1700 Franken bleibt der Jahresbeitrag unverändert auf 20 Franken. Auch das Wahlgeschäft ging rasch über die Bühne, denn Kassier Bruno Briner, Hünenberg, und Schützenmeister André Sigrist, Meggen, stellten sich erfreulicherweise für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren zur Verfügung. Präsident Hansjörg Dossenbach, Wolfenschiessen, dankte seinen tüchtigen Vorstandsmitgliedern für die wertvolle Unterstützung.

Sie dominierten das 50m-Veteranenschiessen: Wisi Scheuber, Franz Schmidig, Werner Bissig (von links). Es fehlt Festsieger Josef Müller. Bild: Franz Odermatt

Der SVZ zählt per 31. Dezember 2022 genau 227 Mitglieder aus den Kantonen, Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Luzern und Zug. 18 neue Mitglieder konnten im Jubiläumsjahr «75 Jahre Sportschützenveteranen Zentralschweiz» aufgenommen werden. Im 2024 werden Tagung und Schiessen vom Schiesssportverein Cham-Ennetsee organisiert. Zu Ehrenveteranen ernannt wurden Walter Berlinger, Kerns; André Leibundgut, Luzern; Josef Muheim, Altdorf; Gustav Scheiber, Haldi UR; Franz Schmidig, Muotathal; Ueli Schneeberger, Luzern. Sepp Mathis, Präsident der organisierenden Kleinkaliberschützen Büren-Oberdorf, erinnerte bei seiner Begrüssung an zahlreiche Höhepunkte in der rund 90-jährigen Erfolgsgeschichte der Nidwaldner. In den vergangenen Jahren feierte Büren-Oberdorf neben der Olympiasiegerin Nina Christen, zahlreiche wertvolle regionale und nationale Siege im Gruppenwettkampf wie auch in der Mannschaftsmeisterschaft.

Ehrenplätze für Urner Schützen

73 Sportschützen-Veteranen wetteiferten in Oberdorf beim Schiesswettkampf 2023 der Zentralschweizer Sportschützen-Veteranen. Dabei bildete der erneute Tagessieg durch den 75-jährigen Hünenberger Josef Müller keine Überraschung, denn er feierte bereits seinen achten Festsieg seit 2002. Müller gewann sowohl den Sektions- wie auch den Vereinsstich, während im Prämienstich Werner Bissig, Engelberg, mit dem Maximumresultat siegte. Hier erzielten auch Festsieger Müller und der Rotkreuzer Peter Meier das Maximum. Auf den Ehrenplätzen finden wir die erfolggewohnten Urner Hans Traxel, Haldi, Festsieger 2021, und Ruedi Gisler, Schattdorf, sowie den Muotathaler Franz Schmidig, Festsieger von 2019, und Gusti Scheiber, Haldi.

Festsieger: 1. Josef Müller (Hünenberg) 259 Punkte; 2. Hans Traxel (Haldi UR) 255; 3. Ruedi Gisler (Schattdorf), 4. Wisi Scheuber (Engelberg); 5. Paul Wyrsch (Schattdorf), alle 254; 6. Franz Schmidig (Muotathal); 7. Josef Gabriel (Ebikon) beide 253 – 70 klassiert.

Sektionsstich: 1. Josef Müller 100; 2. Wisi Scheuber; 3. Peter Meier (Rotkreuz); 4. Ruedi Heinzer (Muotathal) alle 99; 5. Hans Traxel; 6. Josef Gabriel; 7. Daniel Müller (Romoos); Paul Wyrsch, alle 98 – 73 klassiert.

Veteranenstich: 1. Josef Müller 99; 2. Hans Traxel; 3. Franz Schmidig; 4. Oswald Betschart (Schwyz); 5. Peter Bründler (Obernau); 6. Ruedi Gisler; 7. Hanspeter Muff (Nebikon); alle 98 Punkte – 70 klassiert.

Prämienstich: 1. Werner Bissig (Engelberg); 2. Josef Müller; 3. Peter Meier, alle 60 Punkte; 4. Bernhard Häfliger (Willisau); 5. Hans Traxel; 6. Gustav Scheiber (Haldi UR); 7. Franz Schmidig; 8. Walter Bürgi (Goldau); 9. Ruedi Gisler; 10. Albert Gebistorf (Neuenkirch); 11. Bernhard Christen (Wolfenschiessen); 12. Ruedi Heinzer; 13. Heinz Kiser (Sachseln); 14. Daniel Müller; 15. Paul Wyrsch; alle 59 Punkte – 73 klassiert.