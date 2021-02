Zeugenaufruf Brand in Toiletten der Schattdorfer Turnhalle - keine Hinweise zu den Tätern Am Sonntagnachmittag hat die Kantonspolizei die Information erhalten, dass es in den öffentlichen WCs der Turnhalle Grundmatte gebrannt hat.

Am Sonntag, kurz nach 14 Uhr, ist bei der Kantonspolizei Uri die Meldung eingegangen, wonach in den öffentlich zugänglichen Toiletten der Turnhalle Grundmatte in Schattdorf Toilettenpapier in Brand geraten sei. Dieser habe zu starker Rauchentwicklung geführt.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Franken. Zur Täterschaft gibt es bisher keine Angaben. Die Kantonspolizei Uri bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die Hinweise zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich umgehend bei der Kantonspolizei Uri unter der Telefonnumer 041 874 53 53, zu melden. (zgc)