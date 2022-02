Zeugenaufruf Polizei sucht einen Lenker, der in Erstfeld einen Gartenzaun zerstört hat Zwischen dem Sonntagabend, 30. Januar, und Montagabend, 31. Januar, soll ein unbekannter Autofahrer Fahrerflucht begangen haben. Die Kantonspolizei sucht nach Hinweisen.

Am Mittwoch, 2. Februar, rückte die Urner Kantonspolizei nach Erstfeld aus, um einen Schaden an einem Gartenzaun zu betrachten, der ihnen gemeldet wurde. Nun teilt diese mit, dass nach ersten Erkenntnissen jemand mit einem Fahrzeug in den Zaun an der Gotthardstrasse 172 gefahren und dann geflüchtet sein müsse.

Der Gartenzaun in Erstfeld ist auf einer Länge von 15 Metern beschädigt worden. Bild: PD

Der Zaun sei auf einer Länge von 15 Metern beschädigt, wodurch ein Sachschaden von rund 8000 Franken entstanden sei. Die Polizei vermutet, dass die Kollision zwischen dem 30. Januar um 17 Uhr und dem 31. Januar um 20 Uhr geschehen sein muss.

Falls jemand aus der Bevölkerung Angaben zum Unfallhergang machen kann, soll sich diese Person unter +41 41 874 5353 melden, bittet die Kantonspolizei. Aktuell würden noch keine Informationen zum Fahrzeug oder zur Person vorliegen. (mah)