Kanton Uri Daniel Zgraggen ist neuer Kreiskommandant Der 49-jährige neue Leiter Notorganisation/Kreiskommando war zuvor 20 Jahre bei der Kantonspolizei tätig.

Daniel Zgraggen Bild: PD

Die Sicherheitsdirektion hat Daniel Zgraggen zum neuen Leiter Notorganisation/Kreiskommando gewählt. Er tritt seine neue Stelle im Amt für Bevölkerungsschutz und Militär am 1. Mai 2022 an. Mit dieser Aufgabe verbunden ist insbesondere die Wahrnehmung verschiedener Planungs-, Vorbereitungs- und Koordinationsaufgaben in den Bereichen der Notorganisation, des Kreiskommandos und des Bevölkerungsschutzes, aber auch die Konzeptionierung und Durchführung von Ausbildungssequenzen mit den Gemeindeführungsstäben. Ausserdem repräsentiert der Stelleninhaber den Kanton Uri als Kreiskommandant.

Der 49-jährige Daniel Zgraggen war seit dem Jahr 2000 in verschiedenen Funktionen bei der Kantonspolizei Uri tätig. In seiner letzten Funktion als Chef der Einsatzzentrale konnte er sich ein vertieftes Fachwissen in den Bereichen Alarmierung, Führung im Ereignisfall oder Stabsarbeit aneignen. Zgraggen ist verheiratet, Vater von zwei Kindern und lebt in Spiringen. In seiner Freizeit steht seine Familie im Zentrum. Zudem ist er Hundeführer und leidenschaftlicher Musiker in einer Band. (pd/lur)