Zielsetzungen Unterschächen übernimmt eine Vorreiterrolle Ein digitaler Dorfplatz und umweltfreundliche Mobilität für die Bevölkerung: Die Gemeinde will attraktiv bleiben.

«Unterschächen soll auch in Zukunft ein lebenswertes Bergdorf sein und als innovativ und zukunftsorientiert wahrgenommen werden»: So lauten zwei der wichtigsten Ziele, die der Gemeinderat des 700-Seelen-Dorfes anstrebt. Gemeindepräsident Iwan Imholz hat klare Vorstellungen, wie er dies erreichen will: «Wir jammern nicht über Probleme und Herausforderungen», erklärt Imholz, «sondern wir begegnen ihnen mit einer klaren Vorwärtsstrategie. Das heisst: Es werden immer wieder neue Ideen und Chancen gesucht und umgesetzt, um unser Dorf attraktiv zu behalten.»

Gemeindepräsident Iwan Imholz und Gemeinderätin Sandra Kempf, die Initiantin des digitalen Dorfplatzes, vor dem Elektroauto, das der Bevölkerung neuerdings zur Verfügung steht. Bild: Bruno Arnold (Unterschächen, 8. April 2022)

Drei konkrete Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit sind der beste Beweis für die Initiative der Behörden und der Bevölkerung: der Erhalt des Dorfladens, die Realisierung des Langlaufzentrums und die Verleihung des Labels «Jugendfreundliches Bergdorf», mit dem die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete Gemeinden auszeichnet, die sich mit grossem Engagement für die Jugend im Berggebiet einsetzen.

Bevölkerung spricht 90'000 Franken

Nun liefert Unterschächen einen weiteren Beweis für seine Zukunftsorientiertheit. An der Gemeindeversammlung vom 4. November 2021 haben die Stimmberechtigten einen Kredit von 90'000 Franken für das Projekt «Unterschächen digital und mobil» gesprochen. In den vergangenen Monaten ist das Vorhaben mit den beiden Kernelementen «Digitaler Dorfplatz» des Schweizer Start-ups Crossiety und «E-Car-Sharing» vorangetrieben worden. Konkret wurden zwei neue innovative und zukunftsgerichtete Angebote geschaffen, die am Freitag den Medien und der Bevölkerung im Rahmen eines Infoanlasses und eines anschliessenden Apéros präsentiert wurden.

Der digitale Dorfplatz ist eine auf Gemeinden, Städte und Regionen ausgerichtete Online-Plattform. Auf der interaktiven App können die Verwaltung, aber auch Einwohner, Vereine, Gewerbe, Schulen, Institutionen und weitere lokale Gemeinschaften die Bevölkerung in Echtzeit erreichen. Sie erhalten damit einen Ort des Austausches für ein aktives lokales Zusammenleben, beispielsweise in den Bereichen Agenda, Neuigkeiten, Helfen&Teilen, Marktplatz oder Umfragen. Die App ist auf dem Smartphone, dem Tablet oder dem Desktop verfügbar. Bis am Freitag haben sich bereits 146 Nutzer respektive knapp 21 Prozent der Einwohner und 27 Gruppen und Teams registriert. Gemäss Celestino Möhr, Sales und Account Management der Crossiety AG, liegt der Durchschnitt zum Zeitpunkt der offiziellen Lancierung bei zirka zehn Prozent.

Zweites Element von «Unterschächen digital und mobil» ist das E-Car-Sharing. Die Gemeinde ermöglicht allen Einwohnern umweltfreundliche und unkomplizierte Mobilität. Auf dem Schulhausplatz steht ein Elektroauto von Sponti-Car zur Verfügung, das kostengünstig benützt werden kann. Wer von dieser Möglichkeit Gebrauch machen will, kann sich via Website von Sponti-Car oder via App registrieren. «Dieses Projekt verschafft auch denjenigen freie Mobilität, die auf ein eigenes Fahrzeug verzichten», meinte Mark Ritzmann, Gründer von Sponti-Car.

Digitalisierung als Chance gesehen

Unterschächen hat sich als erste Urner Gemeinde entschieden, den Einwohnern den digitalen Dorfplatz von Crossiety zur Verfügung zu stellen. Gesamtschweizerisch sind es mittlerweile 70 Gemeinden. Der Urner Volkswirtschaftsdirektor Urban Camenzind lobte die Initiative und das Engagement der Unterschächner: «Sie zeigen sich zukunftsorientiert und nutzen die Digitalisierung als Chance, das Leben zu erleichtern respektive praktischer zu machen.» Und mit Blick auf das E-Car-Sharing meinte Camenzind: «Unterschächen erkennt die aktuellen Trends in unserer Gesellschaft und macht einen grossen Schritt in die richtige Richtung.» Der Kanton sei denn auch gerne bereit, dieses Engagement und diese Initiative mit NRP-Geldern zu unterstützen.

«Eigentlich kann sich Unterschächen die Realisierung solcher Wunschideen wie den digitalen Dorfplatz oder das Carsharing gar nicht leisten», sagte Iwan Imholz. Die Finanzierung habe aber dank grosszügiger finanzieller Unterstützung gesichert werden können. «Sämtliche unserer Gesuche wurden positiv beurteilt», bedankte sich Imholz bei den Geldgebern, angeführt von der Volkswirtschaftsdirektion Uri und dem Regionalmanagement für die Unterstützung durch NRP-Pilotprogramme für Berggebiete, der Urner Kantonalbank für einen Beitrag aus dem Strukturimpuls, der Patengemeinde Aesch BL, der Dätwyler-Stiftung, der EWA-energieUri und der Organisation Vereinsweg – Förderimpuls für Gemeinden und Vereine für ihre Unterstützung.