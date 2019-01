ZSC-Lions-Fans greifen bei der Gotthard-Raststätte einen Fan-Car des HC Lugano an Zwischen Fans der ZSC-Lions und des HC Lugano kam es am Samstagabend bei der Gotthard-Raststätte zu Handgreiflichkeiten. Eine sich im Car befindende Person wurde verletzt. Zudem entstand Sachschaden von rund 10'000 Franken.

Ein Stein eines ZSC-Fans beschädigte eine Seitenscheibe des Reisecars der Lugano-Fans. (Bild: Kantonspolizei Uri, Erstfeld, 26. Januar 2019(

Bei der Rückfahrt nach einem Auswärtsspiel machte ein Reisecar mit Fans des HC Lugano am Samstag, 26. Januar, kurz vor 23.15 Uhr, einen Zwischenhalt in der Gotthard Raststätte. Zur gleichen Zeit befanden sich zwei Reisecars mit Fans der ZSC Lions bei der Raststätte in Fahrtrichtung Nord. Zunächst erfolgten aus den beiden Fangruppierungen gegenseitige verbale Provokationen. Die ZSC-Fans warfen zudem Bierdosen und Bierflaschen über die Autobahn nach den Lugano-Fans.

Anschliessend überquerten vier ZSC-Fans die Autobahn und liefen auf die Tessiner zu. Dabei warf eine der vier Personen Steine gegen den Reisecar der Lugano-Fans. Ein Stein traf die rechte Seitenscheibe des Cars und beschädigte diese. Aufgrund der herumfliegenden Glassplitter wurde eine sich im Car befindende Person verletzt.

Fanbus musste im Werkhof Flüelen repariert werden

Der Fanbus wurde daraufhin zum Werkhof Flüelen gebracht und konnte nach erfolgter Reparatur die Fahrt fortsetzen. Die Kantonspolizei Uri stellte auf der Raststätte tatrelevante Objekte sicher. Die polizeilichen Ermittlungen sind im Gange. Am Tessiner Reisecar entstand Sachschaden in der Höhe von rund 10'000 Franken. (pd/MZ)