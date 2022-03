ZSSV Zentralschweizer Freestyle-Talente gesucht Am 27. März veranstaltet die Central Station des ZSSV den Sichtungstag für alle motivierten Freestyle-Nachwuchsathleten aus der Zentralschweiz. Die Anmeldung ist noch bis am 25. März möglich.

Die «Central Station» lädt zum jährlichen Sichtungstag auf der Melchsee-Frutt ein. Bild: PD

Die Central Station, die Freestyle-Abteilung des Zentralschweizer Schneesport Verbands (ZSSV), ist wieder auf der Suche nach neuen Talenten für ihre Kader. «Wir suchen mutige, motivierte und vielseitige junge Athletinnen und Athleten, die ihr Potenzial zeigen wollen und auch vor neuen Herausforderungen nicht zurückschrecken», sagt Ivo Bisegger, Chef Freestyle des ZSSV. Dabei gebe es keine bestimmten Anforderungen an die Niveaustufe, da die Central Station über verschiedene Leistungsstufen und -angebote verfüge, wie auf ihrer Website erläutert wird.

Der Sichtungstag auf Melchsee-Frutt ermöglicht es nun allen interessierten Nachwuchstalenten, einen Tag mit den Coaches der Central Station zu verbringen und ihr Können in diversen Gebieten wie der allgemeinen Fahrtechnik sowie ihre Tricks auf der Box oder dem Parkkicker zu zeigen. Die genauen Kriterien, nach denen die Athleten geprüft und eingestuft werden, sind zusammen mit dem Anmeldeformular auf der Website der Central Station abrufbar. «Das Wichtigste ist, dass die Kids Spass am Freestyle haben und eine grosse Leidenschaft für den Sport mitbringen», so Bisegger. «Wir freuen uns über jedes neue Gesicht – und wer weiss, für den einen oder anderen beginnt dann schon bald die neue Saison im Freestyle-Kader.» (pd/RIN)