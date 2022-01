Zügeltermin Ab dem 7. Februar: Beim Tellbeck in Schattdorf die Postgeschäfte erledigen Die Postfiliale an der Adlergartenstrasse ist noch bis zum Freitag, 4. Februar, geöffnet. Ab Montag, 7. Februar, gehen die Schattdorferinnen und Schattdorf für ihre Postgeschäfte zum Tellbeck.

Die Tafel der Post ist am neuen Standort beim Tellbeck in Schattdorf bereits montiert. Bild: Markus Zwyssig (Schattdorf, 28. Januar 2022)

Schattdorferinnen und Schattdorfer müssen sich umgewöhnen. Wer einen Brief oder ein Paket verschicken oder Einzahlungen machen will, kann dazu bald nicht mehr in die Postfiliale gehen. Am Freitagabend, 4. Februar, werden die Schlüssel am jetzigen Sitz an der Adlergartenstrasse 6 letztmals gedreht.

«Der Alltag ist heute digitaler, die klassische Filiale wird weniger genutzt», sagt Markus Flückiger, Spezialist Politik und Kommunikation in der Region Mitte bei der Post. Auch in Schattdorf habe man in den vergangenen Jahren einen Rückgang gespürt. «Kundinnen und Kunden erledigen ihre Postgeschäfte immer weniger am klassischen Schalter. Für viele Bereiche im Post- und Zahlungsverkehr nutzen die Menschen digitale Kanäle.»

Auch der neue Standort in Schattdorf ist zentral gelegen. Bild: Markus Zwyssig (Schattdorf, 28. Januar 2022)

Aber ganz auf physische Präsenz der Post müssen die Schattdorferinnen und Schattdorfer denn doch nicht verzichten. Am Montag, 7. Februar, ist neu die Filiale mit Partner im Tellbeck an der Kirchgasse 2 geöffnet. Der grösste Unterschied zu bisher wird sein, dass die Kundinnen und Kunden nicht mehr mit Bargeld, dafür aber mit verschiedenen Karten wie Postfinance oder Maestro zahlen können. Auch das legendäre gelbe Büchlein können sie weiterhin nutzen. Die Schattdorferinnen und Schattdorfer können weiterhin Briefmarken kaufen, Briefe und Pakete verschicken.

Auch am Samstag und Sonntag geöffnet

Markus Flückiger ist zufrieden mit der neuen Lösung in Schattdorf: «Wir sind sehr froh, dass wir weiterhin vor Ort nahe bei den Leuten sein können.» Ein Vorteil der neuen Lösung sind die längeren Öffnungszeiten. «In der neuen Filiale mit Partner steht das Postangebot während sieben Tagen in der Woche zur Verfügung», freut sich Markus Flückiger. Und es gibt neue Möglichkeiten. So sind Ein- und Auszahlungen mit Bargeld weiterhin möglich. Diese können beim Pöstler an der Haustüre abgewickelt werden. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, genügt eine einmalige Anmeldung beim Kundencenter der Post oder in einer Filiale.

Geschäftskunden können ihre Sendungen weiterhin am Geschäftskundenschalter in Schattdorf Rynächt, an der Militärstrasse 16, aufgeben. Zudem gibt es auch die Möglichkeit, in Altdorf oder Erstfeld grössere Sendungen aufzugeben.

Rund 120 Haushalte im Gebiet Schachen und oberes Acherli bedient die Post auf Wunsch künftig auch mit dem Hausservice. «Kundinnen und Kunden können Briefe verschicken, Pakete aufgeben oder Einzahlungen tätigen», nennt Markus Flückiger die Vorzüge. Die Pöstler bedient sie von Montag bis Freitag während der gewohnten Zustellzeiten direkt an ihrer Haustüre.

Bereits der 15. Standort einer Filiale der Post mit Partner

Im Kanton Uri gibt es in Andermatt, Erstfeld und Altdorf eigene Postfilialen. An 14 Standorten bedient die Post die Kundinnen und Kunden heute in einer Filiale mit Partner – mit Schattdorf sind es dann 15 Standorte.

Die Post spannt in Schattdorf mit dem Tellbeck zusammen. Bild: Markus Zwyssig (Schattdorf, 28. Januar 2022)

Das Format der Filiale mit Partner, welches die Post nun auch in Schattdorf umsetzt, umfasse die täglich nachgefragten Postgeschäfte, sagt Markus Flückiger: «Dieses Modell ist etabliert und bewährt sich auch im Kanton Uri bereits seit mehreren Jahren.»

Markus Flückiger ist überzeugt, dass in Schattdorf die Bevölkerung mittels verschiedener Flyer gut über den Umzug der Filiale in den Tellbeck informiert worden ist. Zudem fanden am 24. und 25. Januar in der Filiale an der Adlergartenstrasse 6 in Schattdorf Informationstage statt. «Dabei konnten wir aufzeigen, wie die Möglichkeiten, die verschiedenen Postdienstleistungen zu nutzen, in Schattdorf in Zukunft aussehen.» Das Angebot sei gut genutzt worden, versichert Markus Flückiger.