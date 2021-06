Uri Zuerst Schlüssel, dann Auto geklaut Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise nach einem Einschleichdiebstahl in Altdorf.

In der Nacht von Mittwoch auf gestern Donnerstag verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft Zutritt zu einer Gastronomielokalität an der Attinghauserstrasse in Altdorf und liess unter anderem einen Autoschlüssel mitgehen. Anschliessend wurde mit Hilfe dieses Schlüssels im Umfeld der Gastronomielokalität ein weisser VW Tiguan A.2 mit markanter Heck- und Seitenaufschrift ohne Kontrollschilder entwendet. Bis jetzt gibt es keine Hinweise zum Verbleib des Fahrzeuges oder zur Täterschaft. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zum Fahrzeug oder zur unbekannten Täterschaft machen können oder verdächtige Wahrnehmungen festgestellt haben, sich zu melden (041 874 53 53). (pd)