Zunftmeisterfamilie inspiriert den Umzug in Seelisberg Der ideenreiche und mit viel Einsatz gestaltete Umzug in Seelisberg vom Samstag, 2. März, erzählte aus dem Leben der ganzen Zunftmeisterfamilie. Derweil die Besucher mit allerlei Trink- und Essbarem verwöhnt wurden. Christopf Näpflin

Das Zunftmeisterpaar Hans und Heidi Aschwanden am Umzug in Seelisberg. (Bild: Christoph Näpflin, 2. März 2019) Umzug in Seelisberg. (Bild: Christoph Näpflin, 2. März 2019) Umzug in Seelisberg. (Bild: Christoph Näpflin, 2. März 2019) Umzug in Seelisberg. (Bild: Christoph Näpflin, 2. März 2019) Umzug in Seelisberg. (Bild: Christoph Näpflin, 2. März 2019) Umzug in Seelisberg. (Bild: Christoph Näpflin, 2. März 2019) Umzug in Seelisberg. (Bild: Christoph Näpflin, 2. März 2019) Umzug in Seelisberg. (Bild: Christoph Näpflin, 2. März 2019) Umzug in Seelisberg. (Bild: Christoph Näpflin, 2. März 2019) Umzug in Seelisberg. (Bild: Christoph Näpflin, 2. März 2019) 10 Bilder Impressionen des Umzugs in Seelisberg

Zum 60-Jahr-Jubiläum der Seelisberger Gross-Grindä-Zunft genossen zahlreiche Festbesucher von nah und fern den liebevoll gestalteten Umzug durch das ganze Dorf von Seelisberg. Sogar eine Vertretung der Altdorfer Katzenmusik war vor Ort.

In Seelisberg sind traditionsgemäss nur Sujets aus dem Leben der Zunftmeisterfamilie zu sehen. «Zahlreiche Dorfvereine und auch private Personen wählen aus dem Beruf, den Hobbys oder den Leidenschaften der Zunftmeisterfamilie ein Sujet für den Fasnachtsumzug aus und gestalten dies aufgrund der eigenen Fantasie», erklärte Zunftpräsident Thomas Gisler die Entstehung der 15 Sujets.

Milch, Käse, Orangen und jede Menge Kaffee

Am Umzug zu Ehren vom Zunftmeisterpaar Hans und Heidi Aschwanden durften natürlich Sujet rund um den Käse, die Milch und die sportlichen Leidenschaften der ganzen Familie nicht fehlen. Sogar eine Kaffeehütte und ein Molkebad gab es zu bestaunen. Die Zuschauer wurden mit Getränken aller Art sowie Käse und Backwaren verwöhnt. Traditionell sind die Kinder der Zunftmeisterfamilie mit ihren Begleitungen für den Orangenauswurf zuständig. Überglücklich staunte das Zunftmeisterpaar, das in einer Kutsche den Umzug abschloss. «Wir sind erfreut und überrascht über all die kreativen Sujets, Ideen und Fertigkeiten zu den vielen Wagen und Umzugsnummern», sagte das Zunftmeisterpaar zum Höhepunkt und zugleich auch Abschluss seiner zweijährigen Amtszeit.

Am Samstagabend, 9. März, kommen Fasnächtler an der «Alten Fasnacht» in Volligen nochmals zum Zuge.