Die Kühe ziehen ins frische Gras auf den Urnerboden Nach sieben Wochen in den Oberstäfel ging es für rund 1000 Kühe zurück auf den Urnerboden. Dort erwarten sie aussergewöhnlich gute Bedingungen.

Von den höheren Weiden geht es zurück auf den Urnerboden. Bild: Franz Imholz

(Urnerboden, 18. August 2020)

Am Samstag, 30. Mai 2020, fand die Alpauffahrt auf den Urnerboden, der grössten Kuhalp der Schweiz, statt. Dieses Datum hat historischen Charakter, denn so früh fand die Alpfahrt auf den Urnerboden noch nie statt: Nach vier Wochen eher kaltem und nassem Wetter zogen die Älpler mit den Kühen am 27. Juni in die Oberstäfel und trafen dort frisches, junges Gras an. Die Oberstäfelzeit kann als sehr gut bezeichnet werden, denn die Älpler und das Vieh erlebten sieben Wochen auf den Hochalpen ideales, wüchsiges und meist warmes Wetter.

Rund 1000 Kühe zogen am Dienstag durch die Berglandschaft. Bild: Franz Imholz

Am Sonntag, 9. August, nach dem Gottesdienst auf dem Klausenpass, bestimmten die Urnerboder Älpler mit 8 zu 16 Stimmen den 18. August als «Bodäfahrt»-Termin. Am Dienstag zogen die 50 Älpler mit ihren gut 1000 Kühen – und imponierendem Glockengeläute – bei leicht bewölktem Himmel und sehr angenehmen Temperaturen wieder aus den weit verstreuten Ausstäfeln zurück auf den Urnerboden. Nachdem in den ersten vier Wochen «Bodenzeit» das Gras sehr sauber aufgegessen war, erholte sich die Grasnarbe erfreulich gut. Langjährige Älpler sagten: «Es ist aussergewöhnlich, dass die Kühe nach der Bodäfahrt so viel Gras auf dem Urnerboden vorfanden.» Nach zwei bis vier Wochen Bodenzeit treten die Kühe grossteils die Fahrt mit dem Camion zurück in die Talbetriebe an.