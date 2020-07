Zwei Autolenkerinnen kollidieren bei Kreuzung in Schattdorf Bei der Kreuzung Umfahrungsstrasse/Militärstrasse kam es am Mittwochmittag zu einer Kollision zwischen zwei Autos.

Beim Unfall entstand ein Sachschaden von von rund 15'000 Franken. Bild: PD/ Kapo Uri

(RIN) Am Mittwoch, 8. Juli, kurz vor 12.45 Uhr, beabsichtigte die Lenkerin eines Personenwagens mit Urner Kontrollschildern bei der Kreuzung Umfahrungsstrasse/ Militärstrasse in die Militärstrasse abzubiegen. Zur selben Zeit fuhr eine Urner PW-Lenkerin auf der Militärstrasse Richtung Tellpark. In der Folge kam es zu einer Kollision, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung festhält.

Die Mitfahrerin des einbiegenden Personenwagens klagte nach der Kollision über Schmerzen. Sie wird sich selbständig in ärztliche Obhut begeben. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt laut der Kantonspolizei Uri rund 15'000 Franken.