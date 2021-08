Festival Bei Alpentöne gilt nun zwei für eins Im Mai entschied man sich coronabedingt für Einzeltickets am Festival. Nun gibt’s für jedes Ticket ein Konzert gratis dazu.

Musikfestival Alpentöne in Altdorf. Allgäu meets India Urs Hanhart

Alpentöne ist ein Musikfestival, das zur musikalischen Tour d’Horizon einlädt – oft weit über die Alpen und Gipfel hinaus. Wer in den vergangenen Jahren einen Tages- oder Festivalpass kaufte, konnte sich unbeschwert auf Entdeckungstouren und Gratwanderungen begeben. Wegen Corona kam heuer beim Start des Vorverkaufs am 7. Juni allerdings nur der Verkauf von Tickets für Einzelkonzerte in Frage.

Nun will Alpentöne trotzdem die Entdeckerlust stimulieren. «Zu jeder Konzertkarte gibt es eine Freikarte für ein beliebiges anderes Konzert dazu – sofern Plätze verfügbar sind», schreiben die Organisatoren in einer Mitteilung. Das gelte auch für bereits gekaufte Karten. Wichtig sei einfach: Karten mit reserviertem Sitzplatz haben Vortritt. Der Einlass für Freikarten ist 10 Minuten vor Konzertbeginn. Die Freikarten erhält man bei der Zertifikatsprüfung im Covid-19-Zentrum im Zeughaus in Altdorf.

Vor Ort sind Corona-Schnelltests möglich

Wer zum Konzert will, muss vorab beim Covid-19-Zentrum im alten Zeughaus vorbei, heisst es in der Mitteilung weiter. Wer ein Covid-19-Zertifkat vorweisen kann, erhält einen Festivalbändel als Coronapass. Wer kein Zertifikat hat beziehungsweise noch nicht geimpft ist, kann sich vor Ort einem kostenlosen Schnelltest unterziehen und erhält binnen Minuten ein Zertifikat. Für die Identifizierung ist ein Personalausweis erforderlich, für den Test überdies die Krankenkassenkarte. Man kann einen Testtermin auch online reservieren.

«Auf diese Weise kann Alpentöne zum fast normalen Festivalbetrieb zurückkehren», schreiben die Organisatoren des Festivals. Dank Covid-Zertifikat und Testzentrum herrscht weder im Freien noch in den Konzertsälen eine Maskenpflicht. Auch für die Restauration auf dem Winkel gibt es keine Restriktionen. Die Freikarten erhalten die Festivalbesucher beim Covid-19-Zentrum. (pd/RIN)