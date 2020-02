Zwei Urner Sportschützen landen auf dem Podest Laura Bissig, Jennifer Bissig, Nick Püntener und Mila Janett haben sich für den schweizerischen Final qualifiziert.

Am 16. und 17. Februar fand in Luzern der Regio-Final Mitte der besten Nachwuchsschützen mit dem Luftgewehr oder der Luftpistole statt. Der jeweils im Frühling und Herbst durchgeführte Wettkampf, organisiert vom Schweizer Schiesssportverband, dient der Talentsichtung.

Die besten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der J+S-Kurse sollen sich in einem schweizerischen Final gegenseitig messen. Um sich für den Schweizer Jugendfinal zu qualifizieren, werden vorgängig dezentral drei Regio-Finals in den Regionen West, Mitte und Ost durchgeführt. Mittels drei Testschiessen qualifizierten sich die besten Sportlerinnen und Sportler aus der Region Mitte mit Aargau, Zürich, Zentralschweiz und Tessin zum Regio-Final in Luzern.

Zum Regio-Final gehört ein polysportiver Parcours

Die Besonderheiten des Regio-Finals liegen nicht nur in den verschiedenen altersgerechten Ausbildungsstufen beim Schiessen, sondern auch bei der sportmotorischen Förderung. Alle Teilnehmer unter 15Jahren absolvieren einen polysportiven Parcours mit einem konditionellen Teil mit Kraft und Ausdauer sowie einem koordinativen Teil mit Balance und Zielwurf.

Am Regio-Final der Jugendlichen in Luzern starteten dank guter Nachwuchsarbeit eine erfreuliche Anzahl Urner, darunter in der Gewehrkategorie Deborah Jakab, Nick Püntener, Laura Bissig, Jennifer Bissig, Fynn Schnellmann, David Schuler, Patrick Stalder und Melanie Schuler. Auch bei den Pistolenschützen qualifizierten sich mit Mike Püntener und Mila Janett zwei Athleten mit entsprechenden Ambitionen.

Nach dem Abschluss des Schiessprogramms sowie dem polysportiven Teil qualifizierten sich in den verschiedenen Kategorien jeweils die besten acht Athleten für den Final. Die Urner zeigten auch hier ihre mentale Stärke und konnten mit der Spitze mithalten. So qualifizierte sich Laura Bissig im Vorprogramm mit zweimal 93Punkten als Vierte für den Final. Dort schoss die 14-Jährige sehr souverän und gewann den Final mit 236,2Punkten – ihr erster grosser Erfolg.

Mila Janett ist beste Urnerin bei den Pistolenschützen

Auch bei den Pistolenschützen gab es einen Urner Podestplatz. In der Kategorie mit beweglicher Auflage schoss Mila Janett 86 und 84Punkte, was für den 2. Zwischenrang reichte. Im polysportiven Teil zeigte sie ebenfalls eine sehr gute Leistung, lediglich beim Ballprellen musste sie einige Punkte liegen lassen. Schliesslich reichte es ihr zum 3.Rang.

Die jeweils besten Sportlerinnen und Sportler der jeweiligen Kategorie qualifizieren sich für den Schweizerischen Jugendfinal vom 14. und 15. März in Luzern. Dank ihrer tollen Resultate werden die folgenden Urner Schützinnen und Schützen am Final dabei sein: Laura Bissig, Jennifer Bissig, Nick Püntener und Mila Janett.