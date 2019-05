Abstimmungen in Uri – «Zwei Vorlagen, ein gemeinsamer Nenner» Zu den kommunalen und eidgenössischen Abstimmungsvorlagen vom 19. Mai Florian Arnold

Die AHV ist ein Erfolgsmodell. Sie steht für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und den sozialen Ausgleich. Damit ihr die Luft kurzfristig nicht ausgeht, braucht sie eine Zusatzfinanzierung. Die Verknüpfung der AHV-Finanzierung mit der Unternehmenssteuerreform (USR) III ermöglicht genau dies. Damit fliessen 1,2 Milliarden Franken in die AHV, dazu kommen 800 Millionen aus der Bundeskasse (direkte Bundessteuer und Mehrwertsteuer). Dass mit der USR III für alle Unternehmen künftig dieselben Besteuerungsregeln gelten, verhilft der Wirtschaft zu gleich langen Spiessen. Das sichert Arbeitsplätze in zukunftsfähigen Branchen.

Neben dem AHV-Steuerreform-Kompromiss können wir am 19. Mai mit der Kreditvorlage Kunstrasen Fussballplatz Schützenmatte Altdorf einen Beitrag zur Jugendsportförderung leisten. Gerade in der heutigen Zeit von Handy-, Social-Media- und Fastfood-Konsum ist für mich wichtig, dass sich unsere Kinder und Jugendlichen ganzjährig draussen bei Spiel und Sport bewegen und dabei ihre Teamfähigkeit üben können. Dass der Kunstrasen der Umweltschutzgesetzgebung genügen muss, wird das zuständige Amt sicherzustellen haben. Hinsichtlich Kosten/Nutzen-Verhältnis und damit dem Risiko der Unternutzung ist der Gemeinderat gefordert: Er hat es in der Hand, zusammen mit dem FC Altdorf die Nutzung der heute vier Fussballplätze zu steuern und für eine optimale Auslastung des Kunstrasens zu sorgen. Gemäss Infoanlass vom vergangenen Dienstag ist der FC Altdorf bereit, den Fussballplatz Moosbad abzutreten und damit die Nutzung zu verbessern. Dieser Gedanke kann aus meiner Sicht auch für die Sportanlage Feldli gelten. Zudem könnte darüber nachgedacht werden, den neuen, allwettertauglichen und vergrösserten Kunstrasen-Fussballplatz für externe Veranstaltungen zu nutzen. Zum Beispiel für ein Zentralschweizer Jodlerfest oder für die Alpentöne.

Aus meiner Sicht haben beide Vorlagen einen gemeinsamen Nenner: Sie stärken den gesellschaftlichen Zusammenhalt und bekräftigen den Generationenvertrag. Die AHV wird zu Gunsten der Rentnerinnen und Rentner kurzfristig gesichert. Mit einem Ja zum Kunstrasen-Fussballplatz setzen wir ein Zeichen für unsere Kinder und Grosskinder.

Edith Rosenkranz-Fallegger, Altdorf