Zwischenfall bei Pendelbahn auf den Gurschen: Windböe war die Ursache Bei einem Vorfall wurde die Kabine der Pendelbahn zwischen Andermatt und Gurschen beschädigt. Gemäss Bericht der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle war ein Reagieren auf eine plötzlich aufkommende Windböe nicht möglich.

Die Pendelbahn von Andermatt auf den Gurschen. Bild: Urs Hanhart

(Andermatt, 5. Juni 2018)

Die Pendelbahn zwischen Andermatt und dem Gurschen ist eine der wichtigsten Verbindungen der Skiarena. Ende Februar stand diese jedoch für drei Tage still. Eine starke Windböe hatte am Morgen des 26. Februars die talwärts fahrende Kabine erfasst und an den untersten Mast gedrückt.

So wird der Zwischenfall im Bericht der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) geschildert: Die Kabine wurde in Richtung des sogenannten Kabinenabstreifers ausgelenkt und verfing sich in diesem. Dabei wurden die Schutzrohre um das Zwischengehänge auf dem Dach der Seilbahnkabine beschädigt. Der Kabinenabstreifer verformte sich unter der schweren Last der Seilbahnkabine. Der Widerstand, den der Kabinenabstreifer auf die Seilbahnkabine ausübte, reduzierte deren Fahrgeschwindigkeit im Vergleich zur Seilgeschwindigkeit.

Das hatte zur Folge, dass die Seilbahnkabine bergwärts nach hinten ausschwenkte. Unter der grossen Last der Seilbahnkabine knickte der Abstreifer schliesslich ein und gab die Kabine frei. Als der Kabinenabstreifer die Seilbahnkabine wieder freigab, pendelte sie talseitig nach unten aus. Dabei berührte das Seilbahnkabinendach die Tragseile und das Zugseil. Dies bewirkte einen Erdschluss auf dem Zugseil. Die Zugseilüberwachung stoppte die Anlage schliesslich mittels Nothalt.

Von Windböe überrascht

In der Seilbahnkabine fuhr einzig ein Begleiter mit. Die heftigen Bewegungen der Seilbahnkabine brachten ihn zu Fall und er verlor damit die Kontrolle über die Steuerung. Er konnte die Bahn nicht selber stoppen. Er wurde bei dem Zwischenfall nicht verletzt.

Die Kollision der Seilbahnkabine mit dem Masten ist gemäss dem Bericht der Sust auf eine unerwartet heftige Windböe zurückzuführen. «Die Untersuchung zeigte, dass die Windgeschwindigkeiten bis unmittelbar vor dem Ereignis unkritisch waren», so die Sust und weiter:

«Ein Reagieren auf die unvermittelt aufkommende Windböe war nicht möglich.»

In der Seilbahnkabine wie auch in den Stationen sind Kontrolllampen vorhanden, die das Erreichen beziehungsweise Überschreiten des Warnwertes (Windgeschwindigkeit 40 km/h) beziehungsweise des Alarmwerts (Windgeschwindigkeit 60 km/h) anzeigen, heisst es im Bericht der Sust. Der zeitliche Verlauf, wie er an den Bildschirmen in den Stationen gezeigt wird, steht in der Kabine jedoch nicht zur Verfügung. Die Bergstation war mit einem Maschinisten besetzt, der auch die Funktion des stellvertretenden Technischen Leiters innehatte. Die Talstation war nicht besetzt. Bedient wird die Bahn primär durch die Kabinenbegleiter über die Steuerung in den Seilbahnkabinen.