Urkantone Vogelgrippe-Massnahmen aufgehoben – Urschweiz bleibt von Ansteckungen verschont Untersuchte Wildvögel in den Urkantonen seien alle negativ auf das Vogelgrippevirus getestet worden, wie der Kantonstierarzt mitteilt.

Die Massnahmen zum Schutz des Hausgeflügels vor der Vogelgrippe gelten seit Freitag nicht mehr, wie das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen mitteilt. «Die Gefahr einer Einschleppung durch Zugvögel hat sich verringert, da diese ihre Winterquartiere grösstenteils verlassen haben.»

Während die Vogelgrippe in ganz Europa grassierte, seien in der Schweiz nur einzelne Vögel in den Kantonen Zürich, Schaffhausen und Bern erkrankt. Das Bundesamt hatte in Absprache mit den kantonalen Behörden «sofort die nötigen Schutzmassnahmen angeordnet», wodurch eine weitere Ausbreitung der Krankheit habe verhindert werden können.

Krankheit war in Hobbybetrieb ausgebrochen

Da sich die Seuchenlage beruhigt habe, heben die Behörden die Massnahmen gegen die Vogelgrippe nun auf. Im November hatten die Veterinärbehörden Massnahmen entlang der grossen Gewässer des Mittellandes verhängt, nachdem in einem Hobby-Geflügelbetrieb im Kanton Zürich die Vogelgrippe ausgebrochen war.

In den vier Urschweizer Kantonen sei keine Ansteckung mit dem Virus bekannt, teilt das Laboratorium der Urkantone mit. «Vereinzelt untersuchte Wildvögel in den Urkantonen wurden alle negativ auf das Vogelgrippevirus getestet.» (lur)