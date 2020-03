Vier regionale Busbetreiber schaffen gemeinsam E-Busse an

Die Zugerland Verkehrsbetriebe reduzieren den Fahrplan ab Ende März

Die Schweizer Transportunternehmen reduzieren auf Anordnung von SBB und Postauto und in Abstimmung mit dem Bundesamt für Verkehr das Angebot des öffentlichen Verkehrs. Der reduzierte Fahrplan der ZVB tritt am 30. März in Kraft.