Vierwaldstättersee Die tollsten Restaurants rund um den See: Bei diesen 20 Adressen lohnt es sich, einzukehren In der Gegend rund um den Vierwaldstättersee gibt es zahlreiche Restaurant-Perlen, in denen es sich an schönen Sommertagen lohnt einzukehren. Wir zeigen Ihnen eine Auswahl.

Ob für ein kleines Häppchen zwischendurch, ein leichtes Mittagessen, einen Apéro oder ein Gourmetmenü der Extraklasse: An den Ufern des Vierwaldstättersees kommen Geniesser voll auf ihre Kosten. An schönen Sommertagen warten zahlreiche Lokale mit lauschigen Terrassen, gediegenen Lounges und gemütlichen Gartenan­lagen auf, in denen die Gäste nicht nur tolle Gerichte, sondern meist auch eine grandiose Aussicht auf den See und die Berge geniessen können.

In unserer Aufstellung haben wir zwei Dutzend besonders beliebte Restaurants ausgewählt, die sich direkt am See oder an schöner (Aussichts-)Lage in Seenähe befinden. Selbstverständlich ist die Übersicht nicht abschliessend und bestimmt fehlt in der Übersicht noch die eine oder andere Gastroperle, die ebenfalls Erwähnung verdient hätte.

Apropos fehlen: Sie werden feststellen, dass Luzern für einmal ein unbeschriebener Fleck auf der (Gastro-)Landkarte bleibt. Wir haben uns bewusst dafür entschieden und auf die ohnehin bekannten Restaurants rund ums Luzerner Seebecken verzichtet – zu Gunsten von Lokalen, die in der Region teils noch nicht so bekannt sind.

Wir wollten Vielfalt bieten und Ihnen auch den einen oder anderen «Geheimtipp» zeigen. Selbstverständlich lässt es sich auch in Luzern hervorragend essen und den See geniessen – keine Frage.

Restaurant La Pistache, Meggen

Das Restaurant La Pistache im Landgasthof Balm.

Hier gibt es frische Fische und herrliche Krustentiere. Zwar nicht direkt am Wasser, aber mit einer umso schöneren Blumenterrasse. Im Landgasthof Balm, Adresse: Balmstrasse 3, 6045 Meggen, Telefonnummer 041 377 11 35.

Restaurant Min Kang Yuan, Küssnacht a.R.

Im Restaurant Min Kang Yuan gibt es Chinesische Gerichte wie Dim Sum & Co. direkt am Wasser. Eine echte Entdeckung! Luzernerstrasse 35,6403 Küssnacht a. R., Tel. 041 850 14 98.

Golf Restaurant, Küssnacht a.R.

Im Restaurant des Golfclubs sind auch Nicht-Golferinnen und Nicht-Golfer willkommen.

Gerichte in allen Preis­klassen und selbstverständlich werden auch Nichtgolfer schwungvoll bedient. Adresse: Grossarni 6403 Küssnacht a. R. Telefonnummer 041 850 48 41.

Restaurant Beau Rivage Weggis

Gediegen speist man im «Beau Rivage» in Weggis.

Das Restaurant Beau Rivage bietet mediterrane Küche und täglich fangfrischen Fisch. Tipp: das Sonntagsbuffet. Nicht ganz billig, aber sehr reichhaltig und gediegen. Adresse: Gotthardstrasse 6, 6353 Weggis, Telefonnummer 041 392 79 00.

Seehotel und Gartenrestaurant Gotthard, Weggis

Auf dieser Terrasse sitzt man direkt am See.

Im Seehotel Gotthard, das über ein Gartenrestaurant verfügt, gibt es im Sommer Köstlich­keiten vom Holzkohlegrill auf der Terrasse. Lassen Sies brutzeln! Adresse: Gotthardstrasse 11, 6353 Weggis, Telefonnummer 041 390 21 14.

Hotel Terrasse, Vitznau

Stimmungsvoll Speisen in Vitznau.

Im Hotel Terrasse in Vitznau gibt es allerlei Frisches direkt vom Dorffischer und dazu Weine aus allen Schweizer Kantonen. Adresse: Schiffsstation, 6354 Vitznau, Telefonnummer 041 397 10 33.

Restaurant Sens, Vitznau

Bei Gourmets beliebt.

Direkt am See gelegen und beliebt bei Gourmets von nah und fern. Das Restaurant Sens befindet sich im Hotel Vitznauerhof. Adresse: Seestrasse 80, 6354 Vitznau Tel. 041 399 77 77.

Seehotel Fähri, Gersau

Auf der Karte des Restaurants im Seehotels Fähri bietet für jeden etwas. Für Fischliebhaber besonders viel. Adresse: Seestrasse 111, 6442 Gersau, Telefonnummer 041 828 23 23.

Restaurant Waldstätterhof, Brunnen

Idyllisch ist es im «Waldstätterhof»: Hier wird an der Promenade oder direkt am Schiffssteg aufgetischt. Schöner ist es nur noch auf dem See selber. Adresse: Waldstätterquai 6, 6440 Brunnen, Telefonnummer 041 825 06 06.

Restaurant Fischli am See, Bauen

Der Name ist Programm im «Fischli am See».

Im Restaurant Fischli am See gibt es Felchen und Forellen aus dem Urnersee, kombiniert mit einem Hauch von Tessin. Der Risotto ist zu empfehlen. Adresse: Dorf 6, 6466 Bauen, Telefonnummer 041 878 01 10.

Zwyssighaus, Bauen

Das Hotel und Restaurant Zwyssighaus.

Das «Zwyssighaus »ist gemütlich, mit tollem Blick über den See und ganz nah am Motto der Gastgeber: «Einfach besonders besonders einfach.» Adresse: 6466 Bauen, Telefonnummer 041 878 11 77.

Nidwaldnerhof, Beckenried

Der «Nidwaldnerhof »in Beckenried. Auch an heissen Tagen ein Highlight: die tollen Fleischvariationen, serviert auf dem heissen Stein. Adresse: Dorfstrasse 12, 6375 Beckenried, Telefonnummer 041 620 52 52.

Schlüssel, Beckenried

Das Restaurant Schüssel.

«Frisch, einfach und gut», lautet die Philosophie von Gastgeber Daniel Aschwanden des Restaurant Schüssel. Sie stimmt vollends. Adresse: Oberdorfstrasse 26, 6375 Beckenried, Telefonnummer 041 622 03 33.

Gasthaus Obermatt, Ennetbürgen

Das Gasthaus Obermatt ist bekannt für legendäre Älplermagronen und einen ebenso legendären Bootsanlegeplatz: das Bötler-Restaurant schlechthin. Adresse: Obermatt, 6373 Ennetbürgen, Telefonnummer 041 620 13 23.

Restaurant Tell am See, Kehrsiten-Bürgenstock

Fisch gibt es auch im Restaurant Tell am See.

Wer dem Fisch im «Tell am See» widerstehen kann, der entscheidet sich am besten fürs hervorragende Tatar. Adresse: Hinterberg 9, 6365 Kehrsiten-Bürgenstock, Telefonnummer 041 610 77 00.

Restaurant Mathisli, Kehrsiten

Das Restaurant Marthisli mit gemütlicher Terrasse.

Im «Marthisli »gibt es Speisen für den kleinen und den grossen Hunger und der wohl feinste Flammkuchen weit und breit. Adresse: Hostatt 11, 6365 Kehrsiten, Telefonnummer 041 610 81 81.

Restaurant Rössli, Stansstad

Eine bewährte Adresse: Das Hotel und Restaurant Rössli.

So viel Grossartiges aus dem Weinkeller und der Küche da hilft manchmal nur eines: die Empfehlungen der «Rössli»-Gastgeber. Patron Hans Christen hat den Betrieb mittlerweile an seine Töchter weitergegeben. Adresse: Dorfplatz 9, 6362 Stansstad, Telefonnummer 041 619 15 15.

Restaurant Belvédere, Hergiswil

Das Restaurant ist eine gute Adresse.

Grandiosen Krea­tionen gibt es im Restaurant Belvédere. Betörend ist auch die Seeterrasse. Gourmets kommen immer wieder ins «Belvédere» zurück. Adresse: Seestrasse 18a, 6052 Hergiswil, Telefonnummer 041 630 30 35.

Restaurant Sternen, Horw

In der Bucht von Horw.

Das Restaurant ist eine tolle Adresse für Bötler und Fussgänger in der Horwer Bucht. Aufmerksamer Service, abwechslungsreiche Karte, schöne Lage nur geniessen müssen Sie selber. Adresse: Winkelstrasse 46, 6048 Horw, Telefonnummer 041 348 24 82.

Restaurant Seehotel, Kastanienbaum

Panorama zwischen Berg und See.

Hier isst das Auge definitiv mit: schöne Kreationen auf dem Teller, traumhaftes Panorama drum herum. Das Restaurant im Seehotel Kastanienbaum. Adresse:) St. Niklausenstr. 105, 6047 Kastanienbaum, Telefonnummer 041 340 03 40.

Wir wünschen «E Guete!». Übrigens: Eine vorgängige Reservierung ist in den meistern Restaurants zu empfehlen. Wäre ja schade, wenn alle Tische auf der Sonnenterrasse schon besetzt wären, wenn Sie kommen ...

