Weihnachtsmärkte 2019: In der Zentralschweiz haben Sie die Qual der Wahl

Adventszeit heisst Weihnachtsmarktzeit. Das gilt auch für unsere Region. Hier finden Sie nicht weniger als 80 Veranstaltungen im Überblick. Chiara Zgraggen / Emanuel Schüpfer / David von Moos

Der Weihnachtsmarkt im luzernischen Willisau hat eine imposante Kulisse – er findet inmitten der alten Zähringerstadt statt. (Bild: Philipp Schmidli, 7. Dezember 2018)

Auch wenn das nasskalte Novemberwetter eher zum gemütlichen Zuhausebleiben einlädt, finden unter freiem Himmel bald wieder zahlreiche Weihnachtsmärkte statt. In der folgenden Übersicht finden sie über 80 Weihnachtsmärkte in der Region.



Stadt Luzern

Lozärner Wiehnachtsmärt: Am Franziskanerplatz vom 5. Dezember bis 22. Dezember jeweils von 11-21 Uhr (Eröffnung am 5. Dezember um 10.30 Uhr; Warenstände nur bis 20 Uhr).

www.weihnachtsmarktluzern.com



Luzerner Handwerksmarkt: Auf dem Weinmarkt in der Luzerner Altstadt am Samstag, 7./14./21. Dezember von 8-17 Uhr sowie am Sonntag, 8./15./22. Dezember von 10-18 Uhr.

www.handwerksmarkt.ch

Schweizerhof Weihnachtsmarkt: Im Hotel Schweizerhof am 1./8./22. Dezember, jeweils 10-18 Uhr.

www.schweizerhof-luzern.ch



Internationales Weihnachtsforum Venite: Auf dem Kapellplatz vom 12. bis 15. Dezember. Am Donnerstag und Freitag von 11-21 Uhr, am Samstag von 10-21 Uhr und am Sonntag von 10-19 Uhr.

www.venite.ch



Der Weihnachtsmarkt am Franziskanerplatz ist vom 30. November bis zum 19. Dezember geöffnet. (Bild: Nadia Schärli, Luzern, 1. Dezember 2017) Bereits das 11. Mal findet der Weihnachtsmarkt in der Stadt Luzern statt. (Bild: Nadia Schärli, 1. Dezember 2017) In diesem Jahr spielt eine Bläsertruppe aus St. Petersburg (Russland, nicht auf dem Bild). (Bild: Nadia Schärli, 1. Dezember 2017) Die Verpflegungsstände sind jeweils bis 21 Uhr geöffnet. (Bild: Nadia Schärli, 1. Dezember 2017) 4 Bilder Weihnachtsmarkt in der Stadt Luzern

Advents- und Weihnachtsverkauf Jobdach: In der Werkstatt an der Bruchstrasse 31 in Luzern vom 28. November bis 7. Dezember. Donnerstags von 14-20 Uhr, Freitag 29. November von 14-21 Uhr, Freitag 6. Dezember von 14-17 Uhr, samstags 10-17 Uhr, Montag bis Mittwoch von 14-17 Uhr.

www.jobdach.ch



Weihnachtsmarkt Rosenberg Viva Luzern: Im Betagtenzentrum an der Rosenbergstrasse 2/4 am 30. November von 10.30-16.30 Uhr.

www.vivaluzern.ch



Bazar Pazzo. Alternativer Weihnachtsmarkt: In der Bourbaki Bar am Löwenplatz 11 am 7. Dezember von 11-21 Uhr.

www.kinoluzern.ch



Bruchweihnachten Luzern: Weihnachtsmarkt im Bruchquartier am

29. November und 30. November. Am Freitag von 17-21 Uhr, am Samstag von 10-16 Uhr.

www.weihnachten-luzern.ch



Wäsmeli-Määrt: Im Betagtenzentrum Viva Luzern Wesemlin am 23. November von 10-17.30 Uhr.

www.weihnachtsmarkt-wesemlin.ch

Hallen-lujah: Im Neubad am 30. November und 1. Dezember. Samstag 14-20 Uhr, Sonntag 10-16 Uhr.

www.neubad.org

Rudolfs Weihnacht: Weihnachtsmarkt auf dem Inseli vom vom 28. November bis 31. Dezember täglich ab 11.00 Uhr (am 25. Dezember geschlossen). «Design- und Produktmarkt» am 14. und 15. Dezember.

www.rudolfs.ch

Der Weihnachtsmarkt im Bahnhof Luzern findet nicht mehr statt.

Region Luzern

Adligenswil: Weihnachtsmarkt auf dem Coop-Platz am 29. und 30. November. Freitag von 17-21 Uhr, Samstag von 9-15 Uhr.

www.adligenswil.ch



Beromünster: Weihnachtsmarkt auf der «Fläcke» am 13. Dezember von 16-21 Uhr.

www.beromuenster.ch

Buttisholz: Weihnachtsmarkt auf den Parkplätzen Raiffeisenbank / Café Pizza Paradiso am 30. November von 9-15 Uhr.

www.gewerbeverein-buttisholz.ch



Milena Frank aus Schoetz am Weihnachtsmarkt Willisau. (Bild: Philipp Schmidli, Willisau, 5. Dezember 2014) In diesem Jahr findet der Markt vom 7. bis 9. Dezember statt. (Bild: Boris Bürgisser, Willisau, 4. Dezember 2015)

Christkindli-Markt im Städtli Willisau. Auf dem Bild zu sehen ist ein Überblick über die Markstände und Beleuchtung im Städtli.

Das Bild entstand am Freitag, 6. Dezember 2013.



(Bild Pius Amrein / Neue LZ)



Weihnachten, Weihnachtsmarkt, Christkindli, Christkind, Markt, Beleuchtung, Advent Vor fünf Jahren war die Musikgesellschaft Rohrmatt Gast am Markt. In diesem Jahr singt unter anderem die Veteranenmusik Willisau. (Bild: Pius Amrein, Willisau, 6. Dezember 2013) 4 Bilder Eindrücke vom Weihnachtsmarkt in Willisau

Ebikon: Weihnachtsmarkt im Zentrum Höchweid am 29. und 30. November. Am Freitag von 18-21 Uhr, am Samstag von 16-19 Uhr.

www.ebikon.ch

Emmenbrücke: Weihnachtsmarkt rund um die Pfarrkirche Gerliswil am 30. November ab 18 Uhr und 1. Dezember von 11-18 Uhr.

www.zukunftsgestaltung-emmen.ch



Emmenbrücke: Design schenken Weihnachtsmarkt der Viscosistadt in Emmenbrücke vom 6. - 8. Dezember. Am Freitag von 12–20 Uhr, am Samstag 10–19 Uhr und am Sonntag von 10–17 Uhr.

www.designschenken.ch



Entlebuch: Weihnachtsmarkt auf dem Pfrundmattschulhaus-Areal am

30. November von 11-21 Uhr.

www.weihnachtsmarkt-entlebuch.ch



Eschenbach: «Adventsmärt» im Lindenfeldsaal am 29./30. November. Am Freitag von 16-21 Uhr und am Samstag von 10-17 Uhr.

www.adventsmaert-eschenbach.ch

Escholzmatt-Marbach: Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz am

7. Dezember von 14-21 Uhr.

www.escholzmatt-marbach-tourismus.ch

Flühli: Weihnachtsmarkt im Dorf Flühli am 1. Dezember von 11-19 Uhr. Samichlaus-Einzug um zirka 17 Uhr.

www.fluehli.ch

Geuensee: Weihnachtsmarkt beim alten Schulhaus am 14. Dezember von 10-17 Uhr.

www.geuensee.ch



Gisikon: Weihnachtsmarkt im Zentrum Mühlehof am 7. Dezember von 14-20 Uhr.

www.gisikon.ch



Hämikon: Weihnachtsmarkt auf dem Hämikerberg inmitten der alten Holzhäuser am 23./24. November. Am Samstag von 14-21 Uhr, am Sonntag von 11-18 Uhr.

www.hämikerberg.ch



Hochdorf: Weihnachtsmarkt beim Lunapark am 6./7. Dezember. Am Freitag von 14-21.30 Uhr und am Samstag von 11-20 Uhr.

www.weihnachtsmarkt-hochdorf.ch



Horw: Weihnachtsmarkt auf dem Horwer Dorfplatz, der Brücke (Durchgang) sowie auf dem Gemeindehausplatz am 30. November von

9-16.30 Uhr.

www.horw.ch



Kriens: Auf dem Bellpark in Kriens vom 6. bis 8. Dezember. Am Freitag von 16-21 Uhr, am Samstag von 11-21 Uhr und am Sonntag von 11-19 Uhr.

www.weihnachtsmarkt-im-bellpark.ch



Luthern: Weihnachtsmarkt im Kern von Luthern vom 22. bis 24. November. Am Freitag 17-22 Uhr, am Samstag 14-22 Uhr und am Sonntag von 11-17 Uhr. Festwirtschaft länger.

www.natuerlich-luthertal.ch

Der Markt in Luthern findet bereits Ende November (23-25 November) statt. (Bild: Corinne Glanzmann, Luthern, 19. November 2010) Die Festwirtschaft am Weihnachtsmarkt in Luthern hat am Freitag und Samstag bis 0.30 Uhr geöffnet. (Bild: Corinne Glanzmann, Luthern, 19. November 2010) Der Weihnachtsmarkt findet im Dorfkern Lutherns statt. (Bild: Corinne Glanzmann, Luthern, 19. November 2010) 3 Bilder Bildstrecke Weihnachtsmarkt Luthern

Malters: Handwerkermarkt All’VAria im All'Aria-Park am 29. November von 15-21 Uhr.

www.handwerkermarkt-malters.ch



Meggen: Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz beim Gemeindehaus am

30. November von 10-18 Uhr.

www.meggen.ch



Neuenkirch: Weihnachtsmarkt beim Ladehus Stäg am 29. November von 16-22 Uhr.

www.neuenkirch.ch



Reiden: Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz am 7. Dezember von

12-20 Uhr.

www.weihnachtsmarktreiden.ch



Rothenburg: Weihnachtsmarkt auf dem Fleckenplatz am 30. November von 10-20 Uhr.

www.wiehnachtsmaert-rothenburg.jimdo.com

Ruswil: Weihnachtsmarkt mit Samichlauseinzug vom Dorfplatz bis zur Post auf der Hauptstrasse am 1. Dezember von 11-19 Uhr. Samichlauseinzug ab 17.15 Uhr.

www.weihnachtsmarkt-ruswil.ch



Schachen: Weihnachtsmarkt Schachen in der Rümlighalle am

30. November von 13-20 Uhr.

www.weihnachtsmarkt-schachen.ch



Sempach: Kunsthandwerk im Advent in der Aula des Schulhauses Felsenegg am 30. November und 1. Dezember. Am Samstag von 13-20 Uhr und am Sonntag von 10-17 Uhr.

www.sempach.ch



Sursee: «Chlausmärt» in der Altstadt, auf der Bahnhofstrasse und auf dem Martignyplatz am 7. Dezember von 9-18.30 Uhr. Auf dem Rathausplatz werden ausschliesslich Verpflegungsstände betrieben. Der Landmaschinenmarkt auf dem Marktplatz dauert von 9-17 Uhr.

www.sursee.ch

Vitznau: Weihnachtsmarkt im und vor dem Schulhaus am 23. und

24. November. Am Samstag von 14-20 Uhr und am Sonntag von 10-16 Uhr.

www.vitznauer-frauen.jimdo.com

Willisau: «Christkindli Märt» auf verschiedenen Plätzen, in der Pfarrkirche St. Peter und Paul und in der reformierten Kirche vom 6. - 8. Dezember. Am Freitag und Samstag von 10-22 Uhr, am Sonntag von

10-19 Uhr.

www.christkindlimarkt.willisau.ch



Der Weihnachtsmarkt Wolhusen findet nicht mehr statt.

Stadt Zug

Adventsmarkt der IG: Altstadthalle an der Unter Altstadt 14 vom 22. bis 24. November. Freitag 13-21 Uhr, Samstag 10-21 Uhr,

Sonntag 10-18 Uhr.

www.altstadt-zug.ch



Klausmarkt: Weihnachtsmarkt mit Kinderattraktion auf dem Landsgemeindeplatz am 1. Dezember von 9-18 Uhr.

www.zugkultur.ch



Zuger Weihnachtsmarkt: Ausnahmsweise nicht in der Altstadt sondern auf dem oberen Postplatz am 14. und 15. Dezember.

www.zuger-weihnachtsmarkt.ch



Weihnachtsmarkt Zug: Jenny (links) und Tanja Michlmayr kriegen am Stand der Zuwebe ein Guetzli zum probieren. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 8. Dezember 2016) In der Stadt Zug finden drei Weihnachtsmärkte statt. (Bild: Werner Schelber, Zug, 10. Dezember 2015) Der «Zuger Weihnachtsmarkt» findet vom 12 bis zum 16. Dezember statt. (Bild: Werner Schelber, Zug, 10. Dezember 2015) 3 Bilder Weihnachten in Zug

Zug Gemeinden

Baar: Weihnachtsmarkt auf dem Schulhausplatz Marktgasse und Rathausplatz am 30. November von 11-20 Uhr.

www.baar.ch



Baar: «Zuwebe»-Weihnachtsmarkt im Zuwebe-Gebäude an der Unteren Rainstrasse 31 vom 23. bis zum 24. November jeweils von 12-17 Uhr.

www.zuwebe.ch

Cham: Weihnachtsmarkt auf dem Kirch-und Dorfplatz am 8. Dezember von 12-19 Uhr.

www.cham-tourismus.ch



Hünenberg: Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz am 29. November von 15.30-20.30 Uhr.

www.zg.ch



Menzingen: Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz am 30. Dezember von 11-19 Uhr.

www.zg.ch/behoerden/gemeinden/menzingen



Oberägeri: Weihnachtsmarkt in der Mehrzweckanlage Maienmatt am 7. Dezember von 10-17 Uhr.

www.zugkultur.ch



Oberwil: Weihnachtsmarkt bei der Schüür 59 an der Artherstrasse 59 am 7. Dezember von 10-15 Uhr.

www.myfarm.ch



Rotkreuz: Weihnachtsmarkt auf dem Dorfmattplatz am 30. November von 14-19.30 Uhr.

www.risch-tourismus.ch



Steinhausen: Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz am 29. November von 14.30-20 Uhr.

www.zug-tourismus.ch

Walchwil: Weihnachtsmarkt und Hobbykünstlerausstellung im Gemeindesaal am 24. November von 11-17 Uhr.

www.zugkultur.ch

Hobbykünstler und Weihnachtsmarkt Walchwil: Margrith Schelbert verkauft an ihrem Stand handgemachte kleine Geschenke. (Bild: Stefan Kaiser, Walchwil, 27. November.2016) Der Markt für Hobbykünstler in Walchwil findet am 25. November statt. (Bild: Stefan Kaiser, Walchwil, 27. November.2016) 2 Bilder Weihnachten in Walchwil

Schwyz

Brunnen: Weihnachtsmarkt an der Seepromenade vom 30. November bis 1. Dezember. Am Samstag von 11-21 Uhr, am Sonntag von 11-18 Uhr.

www.erlebnisregion-mythen.ch



Der Markt in Brunnen findet zum Teil unterirdisch statt. (Bild: PD)

Einsiedeln: Weihnachtsmarkt vor dem Kloster Einsiedeln vom 29. November bis am 8. Dezember. Sonntag bis Donnerstag von 11-19.30 Uhr, Freitag und Samstag von 11-21 Uhr.

www.einsiedler-weihnacht.ch



Der Weihnachtsmarkt in Einsiedeln hat eine besondere Kulisse: Das Kloster. (Bild: Boris Bürgisser, Einsiedeln, 28. November 2015) Leonie und Oliver Wägli besuchten im vergangenen Jahr nach dem Skifahren noch den Weihnachtsmarkt. (Bild: Nadia Schärli, Einsiedeln, 2. Dezember 2017) Der Einsiedler Weihnachtsmarkt zieht viele Menschen in das Schwyzer Dorf. (Bild: Boris Bürgisser, Einsiedeln, 28. November 2015)

Die Holzwurm Schnitzerei ist auch in diesem Jahr wieder in Einsiedeln vertreten. (Bild: Nadia Schärli, Einsiedeln, 2. Dezember 2017) 4 Bilder Impressionen vom Weihnachtsmarkt in Einsiedeln

Lachen: Lachner «Wiehnachts-Zauber» mit kleinen Markthäuschen hinter dem Eisfeld (direkt am See) vom 20. November bis zum

23. Dezember (jeweils Mittwoch bis Sonntag). Werktags ab 10 Uhr, am Sonntag ab 16 Uhr. Stets bis 20 Uhr.

www.lachner-wiehnachtszauber.ch



Schwyz: Christchindlimärcht im Dorf am 14. und 15. Dezember. Findet nur alle zwei Jahre statt.

www.christchlindlimärcht.ch

Wollerau: Weihnachtsmarkt auf dem Schulhausplatz Dorfmatt, bei der Runggelmatt und auf dem oberen Parkhausdeck am 1. Dezember von 10.30-17.30 Uhr.

www.wollerau.ch

Uri

Altdorf: Weihnachtsmarkt auf dem Lehnplatz am 12. Dezember von

8.30-17 Uhr.

www.altdorf.ch/tourismmarkt

Altdorf: «Christchindli-Märcht» auf dem Lehnplatz am 13. Dezember von 14-21 Uhr.

www.altdorf.ch/tourismmarkt

Auf dem Lehnplatz in Altdorf findet sich wohl das ein oder andere Weihnachtsgeschenk. (Bild: Urs Hanhart, Altdorf, 16. Dezember 2017)

Andermatt: Weihnachtsmarkt im Bereich der Kirch- und Rössligasse sowie am Blumenweg am 30. November von 11-19 Uhr.

www.andermatt.ch

Erstfeld: Weihnachtsmarkt auf dem Gemeindeparkplatz am

11. Dezember von 13-21 Uhr.

www.erstfeld.ch



Gurtnellen: Weihnachtsmarkt in der Turnhalle Gurtnellen Wiler am

30. November von 11-17 Uhr.

www.gurtnellen-tourismus.ch



Nidwalden

Beckenried: «Samichlais-Märcht» mitten im Dorf rund um die Kirche und die Schiffstation am 7. Dezember von 10-18.30 Uhr. Samichlaus-Auszug um 20 Uhr.

www.tourismus-beckenried.ch



Hergiswil am See: Weihnachtsmarkt um die katholische Pfarrkirche am 30. November und 1. Dezember. Am Samstag von 12-21.30 Uhr, am Sonntag von 10.30-19 Uhr. Samichlaus-Auszug am Sonntag um 18.30 Uhr.

www.dorf-advent.ch



Stans: Weihnachtsmarkt auf dem Areal Stanserhornbahn/Rosenburg am 8. und 9. Dezember. Am Samstag von 10-21 Uhr, am Sonntag von

10-17 Uhr.

www.stans.ch

Wirzweli: Adventsmarkt bei der Bahnstation am 23. und 24. November. Am Samstag von 10-20 Uhr und am Sonntag von 10-17 Uhr.

www.wirzweli.ch

Der Samichlaus sorgt jeweils für viel Aufmerksamkeit bei den Marktbesuchern. (Bild: André A. Niederberger, Stans, 9. Dezember 2017) Zitta, Rogina und Mimi (von links) waren im vergangenen Jahr Besucher des Stanser Weihnachtsmarktes. (Bild: André A. Niederberger, Stans, 9. Dezember 2017) Ob der Markt auch in diesem Jahr von Schnee geziert sein wird, ist derzeit unklar. (Bild: André A. Niederberger, Stans, 9. Dezember 2017) In diesem Jahr findet der Markt am 8. und 9. Dezember statt. (Bild: André A. Niederberger, Stans, 9. Dezember 2017) 4 Bilder Bildergalerie Weihnachtsmarkt Stans

Obwalden

Alpnach: Weihnachtsmarkt auf dem Schulhausareal am 30. November von 10-17.30 Uhr.

www.alpnach.ch



Engelberg: Weihnachtsmarkt in der Aula Engelberg am 1. Dezember von 10-17 Uhr. Besuch vom Samichlaus um 14 Uhr.

www.engelberg.ch



Kerns: Weihnachtsmarkt im Pfarreisaal am 30. November und 1. Dezember.

www.kerns.ch

Lungern: Adventsmarkt an der Hauptstrasse am 24. November von

11-17 Uhr.

www.adventsmarkt-lungern.ch



Sarnen: Weihnachtsmarkt im Dorfkern am 27. November von 10-20 Uhr.

www.sarner-fachgeschaefte.ch

Sachseln: Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz am 7. Dezember von

10-20 Uhr.

www.gewerbe-sachseln.ch

Pilatus Kulm: Christkindlimärt vom 15. bis 17. November. Freitag von 12-16 Uhr, Samstag von 9-19 Uhr (Extrafahrten) und am Sonntag von 9-16 Uhr.

www.pilatus.ch