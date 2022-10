Wahlen Zug – Kantonsrat So hat die Gemeinde Baar gewählt Die Delegation der Gemeinde Baar im Kantonsparlament besteht neu aus Vertreterinnen und Vertretern der SVP (4), Die Mitte (3), FDP (3), ALG (2), SP (2) und GLP (1).

(chm)

Die Wählerinnen und Wähler in Baar haben entschieden: Sie wählten am Sonntag 15 Personen in den Zuger Kantonsrat. 13 Bisherige wurden wiedergewählt. Zwei Neue haben die Wahl geschafft. Ein Bisheriger wurde abgewählt.

Die Delegation aus Baar besteht neu aus folgenden Personen: Pirmin Andermatt (Die Mitte), Urs Andermatt (FDP), Michael Arnold (FDP), Mirjam Arnold-Herrmann (Die Mitte), Karl Bürgler (FDP), Ivo Egger (ALG), Hans Küng (SVP), Isabel Liniger (SP), Andreas Lustenberger (ALG), Michael Riboni (SVP), Adrian Rogger (SVP), Barbara Schmid-Häseli (Die Mitte), Oliver Wandfluh (SVP), Ronahi Yener (SP) und Martin Zimmermann (GLP).

So haben sich die Parteistärken im Wahlkreis verändert

Die Partei SVP bleibt die stärkste Kraft in Baar mit 24,5 Prozent Wähleranteil. Sie blieb genau gleich stark wie vor vier Jahren. Zweitstärkste Partei ist die Mitte (23,1 Prozent, +0,8 Prozentpunkte), drittstärkste die FDP (19,8 Prozent, +2,7 Prozentpunkte).

Wie die Kandidierenden abgeschnitten haben

Das beste Resultat aller gewählten Kandidierenden in Baar holte Hans Küng (SVP) mit 3449 Stimmen. Eine Person hat die Wiederwahl verpasst, nämlich Alois Gössi (SP).

