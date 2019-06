Live Weckruf ertönt in der Schweiz +++ Protestplakate in Luzern +++ Strassenblockade in Basel – der Frauenstreik läuft Heute streiken Frauen in der ganzen Schweiz. Sie wollen damit ein Zeichen gegen die Ungleichberechtigung und Diskriminierung setzen. Wir berichten live vom zweiten landesweiten Frauenstreik.

Lehrerinnen auf ihrem Protestmarsch durch das Quartier von Hottingen in Zürich. (Bild: KEYSTONE/Walter Bieri) Lehrerinnen auf ihrem Protestmarsch durch das Quartier von Hottingen in Zürich. (Bild: KEYSTONE/Walter Bieri) Frauenstreik in Zürich am Freitag, 14. Juni 2019. (Bild: KEYSTONE/Walter Bieri) (Bild: KEYSTONE/Walter Bieri, Zürich) Aktivistinnen hängen am Gebäude des Medienhauses der Tamedia in Bern Transparente auf. (Bild: KEYSTONE/Alessandro della Valle) Aktivistinnen richten sich an einer Strassenecke ein, am Tag des Frauenstreiks am Freitag, 14. Juni 2019 in Bern. (Bild: KEYSTONE/Alessandro della Valle) Teilnehmerinnen am Frauenstreik sitzen in einem Strassencafe und geniessen Kaffee und Gipfeli, am Freitag, 14. Juni 2019 in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer) Bundesrätin Simonetta Sommaruga in Lausanne. (Bild: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) In einem Gynasium in Lausanne wird gestreikt. (Bild: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) (Bild: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) (Bild: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) (Bild: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) «Zmorge» auf der Strasse am Frauenstreik in Lausanne. (Bild: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) «Zmorge» auf der Strasse am Frauenstreik in Lausanne. (Bild: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) (Bild: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) Violett dominiert im Bundeshaus: Yvonne Feri, SP Kanton AG (links), begrüsst Bundesrätin Viola Amherd im Nationalrat. (Bild: KEYSTONE/Peter Klaunzer) Die SP-Nationalrätinnen Nadine Masshardt, Yvonne Feri, Laurence Fehlmann Rielle, Priska Seiler Graf, Barbara Gysi, Mattea Meyer, und Jacqueline Badran (von links) posieren für ein Selfie. (Bild: KEYSTONE/Peter Klaunzer) Margret Kiener Nellen, SP Kanton BE, verdeckt, zeigt neben Flavia Wasserfallen, SP Kanton BE (rechts), eine Flagge des Frauenstreiks im Nationalrat. (Bild: KEYSTONE/Peter Klaunzer) In Lausanne war bereits in der Nacht viel los. (Bild: KEYSTONE/Laurent Gillieron) Symbolisch einen BH verbrennen: Frauenstreik in Lausanne. (Bild: KEYSTONE/Laurent Gillieron) Frauenstreik in Lausanne – es brennt. (Bild: KEYSTONE/Laurent Gillieron) Nein ist Nein – Frauenstreik in Lausanne. (Bild: KEYSTONE/Laurent Gillieron) Die Kathedrale in Lausanne mit violettem Kopf. (Bild: KEYSTONE/Laurent Gillieron) Das Logo des Frauenstreiks vom 14. Juni wird von der gegenüberliegenden Seite des Rheins auf den Roche-Turm projiziert in Basel, am Donnerstag, 13. Juni 2019. (Bild: KEYSTONE/Georgios Kefalas) 24 Bilder Die Bilder zum Frauenstreik in der Schweiz

Zeitplan

Der Frauenstreik-Tag begann schon in der Nacht : In der ganzen Schweiz läuteten Frauen am 14. Juni um 00.01 Uhr den Frauenstreiktag mit Pfannenkonzerten ein.

: In der ganzen Schweiz läuteten Frauen am 14. Juni um 00.01 Uhr den Frauenstreiktag mit Pfannenkonzerten ein. Um 11 Uhr sollen laut Streikaufruf «im ganzen Land die Frauen ihren Arbeitsplatz verlassen» und mit viel Lärm und Transparenten auf sich aufmerksam machen.

sollen laut Streikaufruf «im ganzen Land die Frauen ihren Arbeitsplatz verlassen» und mit viel Lärm und Transparenten auf sich aufmerksam machen. Am Mittag gibt es vielerorts ein Streikzmittag.

gibt es vielerorts ein Streikzmittag. Am späten Nachmittag starten die Demos in verschiedenen Städten, unter anderem in Luzern, Sursee, Zug, Schwyz und Altdorf.

in verschiedenen Städten, unter anderem in Nach dem Streik die Party: Abends steigen an vielen Orten Solidaritätsfeste.

11:44 Uhr

Diese Mitarbeiterinnen einer Winterthurer Kita haben Punkt 11 Uhr ihre Arbeit niedergelegt.

(Bild: Melanie Duchene)

11:32 Uhr

Auch in Sursee wird heute gestreikt. Die Pfarrei Sursee lädt am Mittag auf den Martignyplatz, wo es Brote und Aufstriche für alle gibt. Ebenfalls am Streik beteiligt sich die Kirchenuhr der Pfarrkirche St. Georg.

11:26 Uhr

Feurige Rede unter tosendem Applaus und Geschrei bei jeder Forderung von Noëmi Grütter.

(Bild: Roger Rüegger)

11:20 Uhr

Auf dem Theaterplatz wird auch getanzt:

11:11 Uhr

Tiefere Renten - 14 Gründe, warum Frauen streiken (4/14)

Laut dem Global Wealth Report der Credit Suisse arbeiten Frauen in der Regel in Sektoren mit geringerem Einkommen und arbeiten häufiger Teilzeit, was negative Auswirkungen auf den Vermögensaufbau und die Rente hat. Gleichzeitig sind Frauen immer noch armutsgefährdeter als Männer. Vor allem alleinerziehende Mütter gehören weltweit überproportional zu den ärmsten Teilen der Bevölkerung. Auch Geschiedene sind gefährdet.

11:10 Uhr

So tönt der Weckruf auf dem Luzerner Theaterplatz.

11:00 Uhr

In der ganzen Schweiz erfolgt jetzt der «Weckruf». Auch in unserer Redaktion klingeln Handys und Wecker.

Das sind die Forderungen unserer Kolleginnen der Luzerner Zeitung:

Gabriela Jordan, Redaktorin Nachrichten Sandra Monika Ziegler, Redaktorin Stadt/Region Luzern Stefanie Geske, Redaktorin Online/Storypool Martina Odermatt, Redaktorin Kanton Luzern Susanne Balli, Redaktorin Kanton Luzern Linda Leuenberger, freie Mitarbeiterin Online/Storypool Evelyne Fischer, Stv. Leiterin Ressort Kanton Luzern Céline Graf, Redaktionelle Mitarbeiterin Kultur und Gesellschaft Flurina Valsecchi, Stv. Chefredaktorin Fabienne Mühlemann, Volontärin Online/Storypool Zéline Odermatt, Redaktionelle Mitarbeiterin Online/Storypool Roseline Troxler, Redaktorin Kanton Luzern Manuela Jans-Koch, Fotografin, Stv. Leiterin Fotoredaktion Sandra Peter, Redaktorin Online/Storypool. Marianne Mischler, Bildredaktorin Beatrice Vogel, Redaktorin Kanton Luzern Julia Stephan, Redaktorin Kultur Yasmin Kunz, Reporterin Vanessa Varisco, Volontärin Gemeinden Zug Chinelo Ott, Sekretärin Zug Carmen Rogenmoser, Redaktorin Gemeinden Zug Rahel Hug, Stv. Chefredaktorin, Ressortleiterin Gemeinden Zug Zoe Gwerder, Redaktorin Kanton/Stadt Zug, Online Andrea Muff, Ressortleiterin Stadt und Kanton Zug, Online Cornelia Bisch, Redaktorin Gemeinden Zug Laura Sibold, Redaktionelle Mitarbeiterin Kanton/Stadt Zug Anita Arber, Sekretärin Zug Franziska Herger, Redaktorin 29 Bilder «Nehmt uns ernst!» Das fordern die Frauen der Luzerner Zeitung

10:58 Uhr

Auch Frauen aus Iran und Irak fordern Gleichstellung.

(Bild: Roger Rüegger)

10:55 Uhr

Familie Müller aus Nidwalden, Bern und Luzern stösst auf die Gleichstellung an.

(Bild: Roger Rüegger)

10:54 Uhr

«Bloody Unfair - Runter mit der Tampon-Steuer»

Mehr als 11'000 Personen haben eine Petition mit dieser Forderung unterschrieben. Am Freitag, dem Tag des zweiten Frauenstreiks in der Schweiz, ist die Bittschrift dem Parlament übergeben worden.

Eine mit Farbe bemalte Binde klebt am Tag des Frauenstreiks auf einer Barriere in Lausanne. (Bild: Christophe Bott/Keystone)



10:50 Uhr

Lohn - 14 Gründe, warum Frauen streiken (3/14)

Gemäss Lohnstrukturerhebung des Bundes verdienen Frauen im Durchschnitt 18,3 Prozent bzw. 1455 Franken weniger Lohn pro Jahr. 56 Prozent davon können durch objektive Faktoren wie berufliche Stellung, Dienstjahre oder Ausbildungsniveau erklärt werden. 44 Prozent des Lohnunterschieds bleiben aber trotzdem bestehen und enthalten eine potenzielle Lohndiskriminierung aufgrund des Geschlechts.



10:36 Uhr

Rund 300 Frauen und gar nicht wenige Männer plaudern, lachen, befestigen Plakate auf dem Luzerner Theaterplatz ...

Katharina Mehr und Alessandra Sorrentino vom Frauenstreikkomitee. (Bilder: Roger Rüegger)

10:30 Uhr

Frauenstreik an der Uni Luzern

(Bilder: Linda Leuenberger)

10:25 Uhr

Ein Bild mit Symbolkraft: «Frauen höher hinaus» prangt am Männliturm in Luzern.

(Instagram/frauenstreik.luzern)

10:09 Uhr

Wirtschaft - 14 Gründe, warum Frauen streiken (2/14)

Frauen sind in allen relevanten Entscheidungsgremien untervertreten. Der Anteil von Frauen in Verwaltungsräten in der Schweiz wächst langsamer als im benachbarten Ausland. Während sich in Westeuropa der Anteil von Frauen in den Aufsichtsgremien von Firmen von 2004 bis 2018 um 21 Prozent erhöht hat, wuchs der Anteil hierzulande nur um 13,3 Prozent.



10:05 Uhr

Ein erster Demozug der Berner Kulturinstitutionen und Nähen des «Weltentuchs» auf dem Bundesplatz. In Bern ist der Frauenstreik in vollem Gang. Das Weltentuch soll über 64 Quadratmeter gross werden. Es wird an der Demonstration am Freitagabend ausgebreitet.

09:46 Uhr

Eine Gruppe Frauen zieht mit einer Mega-Klitoris durch Bern. «Viele Menschen haben keine Ahnung von der Anatomie dieses Lustorgans. Das wollen wir ändern!», sagt Aktivistin Anja

09:39 Uhr

Bundesrätin Simonetta Sommaruga hat heute einen Twitter-Account eröffnet und gleich auf den Frauenstreik aufmerksam gemacht:

09:33 Uhr

In Rund einer Stunde versammeln sich Frauen auf dem Theaterplatz in Luzern. Um 11 Uhr folgt ein «Weckruf» von Noëmi Grütter, danach sprechen Martina Clavadetscher und Isa Wiss. Um 12 Uhr wird ein Streikzmittag serviert. Um 15.24 Uhr ist offizieller Feierabend für Frauen aufgrund der aktuellen Lohnungleichheit. Um 16.30 Uhr findet dann die Demo durch die Stadt statt. Am Abend findet im Neubad ein «Ausstreiken» statt.

09:29 Uhr

Politik - 14 Gründe, warum Frauen streiken (1/14)

Frauen sind in der Politik untervertreten. Im Nationalrat sind 32 Prozent Frauen, im Ständerat 15,2 Prozent. In 170 von 193 Ländern weltweit ist ein Mann an der Macht. Nur in 23 Ländern ist eine Frau Regierungschefin oder Staatsoberhaupt. 88 Prozent der Macht auf der Welt gehört somit Männern.



09:27 Uhr

Streiktag ist landesweit im Gang

In Lausanne trafen sich in den frühen Morgenstunden zum Auftakt rund 500 Frauen, die auf die Anliegen des weiblichen Geschlechts mit Transparenten aufmerksam machten. Auch lösten Frauen den Turmwächter von Lausanne ab und schrien die Uhrzeit ins Dunkel hinaus.

09:20 Uhr

Trau dich!

Erfolgreich im Büro? Und daheim die Super-Mama? Wie geht das nur gut? 50 Gedanken unser stv. Chefredaktorin Flurina Valsecchi auf dem Weg zum Glück.

09:10 Uhr

Auch im Bundeshaus dominiert die Farbe Violett. Nicht nur bei den linken Parlamentarierinnen, sondern auch bei Bundesrätin Viola Amherd:

(Bild: Peter Klaunzer/Keystone)

09:00 Uhr

Erste Aktionen in Bern

(sda) Die ersten Aktionen zum nationalen Frauenstreik haben am frühen Freitagmorgen in Bern bereits begonnen. Beim Bahnhof Bern verteilten Frauen den «Füfer u ds Weggli», ein Brötchen mit einer Karte der Forderungen des Frauenstreiks. Rund um den Bundesplatz waren Vorbereitungen zum Frauenstreik am Laufen. Ballone wurden aufgeblasen, Transparente vorbereitet und der Kreativität freien Lauf gelassen in einer Kunstaktion. Frau konnte mit bereitgestellten Stiften und Bastelmaterial ihre Message zu Papier und unter die Leute bringen.



08:57 Uhr

Die Parlamentarier wurden in Bern speziell empfangen:

08:44 Uhr

Baslerinnen blockieren den Verkehr

Kreuzung vor dem Spalentor in Basel besetzt. Ein Watson-User aus Basel berichtet von der Besetzung der Kreuzung vor dem Basler Spalentor:



08:30 Uhr

Das Emblem des Frauenstreiks auf dem Roche Tower in Basel in der Nacht auf Freitag.

08:25 Uhr

In Lausanne hat der Frauenstreik ebenfalls in der Nacht begonnen.

(Bild: Laurent Gillieron/Keystone)

08:14 Uhr

«Pfannenkonzert» in Zürich

Der Frauenstreik wurde in Zürich bereits um Mitternacht eingeläutet. Während etwa einer Stunde fuhren mehrheitlich Frauen in Autos und mit Velos die Strassen rauf und runter.

08:00 Uhr

Bundesrat Alain Berset bleibt «ohne Worte».

07:49 Uhr

Spezielle Aktionen

Landauf landab sind unzählige Aktionen zum Frauenstreik geplant. Wir haben einige spezielle Sachen herausgepickt:

In Schaffhausen steigt ein «Equal-Pay-Schwumm»: Frauen sollen in Pussyhats den Rhein hinabschwimmen.

steigt ein «Equal-Pay-Schwumm»: Frauen sollen in Pussyhats den Rhein hinabschwimmen. In Bern beginnt um 10.30 Uhr der grosse Kinderwagenumzug vom Bärengraben zum Bundesplatz.

beginnt um 10.30 Uhr der grosse Kinderwagenumzug vom Bärengraben zum Bundesplatz. In Zürich startet frühmorgens bei der Hardbrücke die «Klitoris-Wanderung». Das Ziel: Aufklärung ohne Sexismus.

startet frühmorgens bei der Hardbrücke die «Klitoris-Wanderung». Das Ziel: Aufklärung ohne Sexismus. In Luzern können Frauen um 13 Uhr gemeinsam Kickboxen.

Weiter offerieren viele Bars und Cafés am 14. Juni Frauen gratis Getränke. Beispielsweise das Apfelgold in Bern. Das Mad Hairstyling in Zürich verrechnet am Frauenstreik-Tag Unisex-Preise. Frauen zahlen also gleich viel für ihren Haarschnitt wie Männer, die normalerweise viel günstiger wegkommen.

07:37 Uhr

Gestreikt wird heute in der ganzen Schweiz

Luzern: «Weckruf» am Morgen, Demo am Nachmittag. Zum Programm.

Zug: Kundgebung am Alpenquai. Zum Programm.

Schwyz: Kundgebung auf dem Hauptplatz. Zum Programm.

Altdorf: Kundgebung am Nachmittag.

Zürich: Ein Aufschrei bereits um Mitternacht. Zum Programm.

Bern: Kurz vor Mittag steht alles still. Zum Programm.



07:00 Uhr

Schweizer Frauen streiken. Sie fordern Gleichberechtigung. Auf ihrer Internetseite www.14juni.ch hält das Organisationskomitee fest: «Mit dem Frauenstreik wollen wir zeigen, dass ohne die sichtbare und unsichtbare Arbeit der Frauen nichts mehr läuft; wir kämpfen auch für eine tatsächliche Gleichstellung, jetzt und überall!» Das Motto des Frauenstreiks 2019: «Lohn, Zeit, Respekt.» Der erste nationale Frauenstreik fand 1991 statt unter dem Motto: «Wenn Frau will, steht alles still.»