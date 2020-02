Wegen Norovirus: Besuch des Galli-Paares im Alters- und Pflegeheim Zunacher in Kriens abgesagt Letzte Woche hat das Alters- und Pflegeheim Zunacher in Kriens seine beiden Häuser wegen Norovirus-Fällen isoliert. Obwohl es seither keine neue Ansteckung gab, wurde der Besuch des Galli-Paares vom Sonntag vorsichtshalber abgesagt.

Das Pflegeheim Zunacher in Kriens. Bild: Boris Bürgisser (23. März 2009)

«Die Lage ist stabil und normalisiert sich», sagt Marco Borsotti, Verwaltungsratspräsident der Heime Kriens AG, am Donnerstag. Es seien noch zwei Abteilungen im Alters- und Pflegeheim Zunacher in Kriens isoliert. «Das Virus hat sich aber nicht ausgebreitet. Es gab keine neue Ansteckung», so Borsotti. Noch wolle man eine Vermischung der Bewohner und grosse Menschenansammlungen jedoch vermeiden.

Vorsichtshalber seien deshalb der für den Sonntag, 9. Februar, geplante Besuch des Galli-Paares im Zunacher sowie der Gottesdienst vom Samstag, 8. Februar, abgesagt worden. Die Cafeteria bleibt bis und mit Freitag geschlossen. «Wir warten lieber noch etwas ab, als zu früh Entwarnung zu geben», sagt Borsotti. «Wenn nichts Ausserordentliches passiert, werden wir wohl am Montag wieder in den Normalbetrieb wechseln können», so der Verwaltungsratspräsident.

Der Besuch des Galli-Paares im Alters- und Pflegeheim Grossfeld findet wie geplant am Sonntag, 9. Februar statt.

Die kantonale Dienststelle Gesundheit und Sport hat neben den Fällen im Zunacher noch eine weitere Norovirus-Meldung von einer Spitex-Organisation erhalten, wie sie auf Anfrage mitteilt. Um welche Gemeinde es sich handelt, gibt die Dienststelle nicht bekannt.