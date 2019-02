Wegen Schnee: Strassendienste in der Zentralschweiz im Dauereinsatz – Strassen gesperrt In der Zentralschweiz kam es am Sonntag aufgrund des starken Schneefalls zu mehreren Unfällen. Die Mitarbeiter der Strassendienste waren am Sonntag und heute Montag stark gefordert.

Ein Mitarbeiter des Strassendienstes bei der Schneeräumung in Einsiedeln. (Bild: Tele 1)

Am Sonntag gab es in der Zentralschweiz noch einmal richtig viel Schnee. Vielerorts waren deshalb die Fahrbahnen bedeckt und rutschig.

In der Stadt Luzern waren gestaffelt bis zu 70 Mitarbeiter der Strassendienste im Einsatz. Am Sonntag und Montagmorgen waren die ersten Arbeiter bereits um 4.30 Uhr damit beschäftigt, den Schnee wegzuräumen. «Primär wurden Lastwagen mit Pflug und Salzstreuer eingesetzt», sagt Thomas Schmid, Leiter des Strasseninspektorats. Danach seien weitere Mitarbeiter für die Trottoirs, Treppen und die Handarbeit aufgeboten worden.

«Wir hatten am Sonntag einen sogenannten Volleinsatz. Dabei waren unsere Mitarbeiter 8 bis 10 Stunden unterwegs.» Schmid erklärt:

«Insgesamt kostet ein solcher Volleinsatz inklusive Lastwagen, Salzkosten, aller Geräte und Lohnkosten rund 50'000 bis 70'000 Franken.»

«Speziell war, dass es erst um die Mittagszeit angefangen hat, sehr stark und langanhaltend zu schneien. Es konnten nicht mehr alle Wege und Trottoirs sofort geräumt werden, sondern es wurden Prioritäten gesetzt», so Schmid. Mit den Schneepflügen wurden an erster Stelle die Buslinien und wichtigen Strassenverbindungen freigehalten. Schmid: «Unsere Mitarbeiter waren bis in die Abendstunden beschäftigt.»

Und am frühen Montagmorgen ging es weiter. «Wir sind auf den Berufsverkehr hin parat gewesen, so dass alle Verkehrsteilnehmer in und aus der Stadt fahren konnten», sagt Schmid.

Reisecar steckte fest

Auch in Schwyz waren die Strassendienste im Dauereinsatz. In Einsiedeln war Schneeräumer Christian Hitz auf der Strasse unterwegs, um den Schnee zu räumen.

Wie der Sonntag für den Mitarbeiter des Strassendienstes ablief und ein Reisecar mit chinesischen Touristen auf dem Weg nach Engelberg Schneeketten montieren musste, sehen Sie im Video:

In Obwalden kam es zu mehreren Unfällen. Der viele Schneefall führte auch zu Strassensperrungen. Die Strasse nach Engelberg war zwei Mal während einer Stunde komplett zu. Am Nachmittag blieb ein Car auf der Strecke zwischen Grafenort und Engelberg stecken und blockierte die Fahrbahn.

Ein Reisebus blieb auf der Strecke nach Engelberg wegen starken Schneefällen stecken. (Bild: Urs Flüeler / Keystone)

Am Abend verfügte die Gemeinde Engelberg über eine Sperrung der Wasserfallstrasse ab Eienwäldli. Ebenfalls wurden Teile des Loipen- und Winterwanderwegnetzes aus Sicherheitsgründen gesperrt. Gemäss Mitteilung der Gemeinde wurden zudem einige gefährdete Liegenschaften präventiv evakuiert. Die Sperrungen wurden am Montagvormittag wieder aufgehoben.

In Nidwalden verschüttete um 16 Uhr eine Lawine die Wiesenbergstrasse in Dallenwil. Diese musste im Bereich Lückengraben gesperrt werden. Die Lage wird heute Montag neu beurteilt. Im Gebiet gab es am Sonntag 40 bis 50 Zentimeter Neuschnee.

Unfall mit Sommerpneus

Wegen Sommerreifen: Bei diesem Kreisel in Rotkreuz kam ein Auto ins Rutschen. (Bild: Zuger Polizei)

Im Kanton Zug kam es am Sonntagabend zu einer Rutschpartie auf Sommerreifen. Ein Autofahrer verlor die Kontrolle auf der schneebedeckten Strasse und fuhr über den Kreisel Holzhäusern in Rotkreuz. Dabei entstand grosser Sachschaden. Verletzt wurde niemand. «Darüber hinaus blieb es aber ruhig», sagt Mediensprecher Frank Kleiner auf Anfrage. Die Zuger Polizei empfiehlt nur mit Winterreifen zu fahren.

Am Montag besteht die Gefahr von Glatteis, aber es soll trocken bleiben. Die Temperaturen bewegen sich in Luzern und Zug bei Minus 3 bis 2 Grad, meldet Meteonews. (pd/zfo)