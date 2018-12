Weisse Weihnachten: Die Hoffnung stirbt zuletzt Nach dem winterlichen Wochenende verläuft der Wochenstart neblig. Die Schneefallgrenze steigt teilweise deutlich über 1000 Meter an. An Heiligabend ist es aller Voraussicht nach grün, eine Kaltfront am Weihnachtstag sorgt aber noch für einen Hoffnungsschimmer.

Der dritte Advent kam verschneit daher. Ob an Weihnachten nochmals Schnee am Boden liegt? (Bild: Marcel Bühler (Luzern, 16. Dezember 2018))

Das vergangene Wochenende verlief ziemlich winterlich. Sogar im Flachland kam es vielerorts zumindest vorübergehend zu einer geschlossenen Schneedecke.

Gemäss Meteonews verläuft der Wochenstart unbeständig mit vielen Wolken und gelegentlich etwas Niederschlag, Schnee fällt ab 600 bis 900 Metern. Der Dienstag bringt dann bestes Wintersportwetter mit viel Sonnenschein und milden Temperaturwerten in der Höhe. Im Flachland liegt hingegen zäher Nebel, die Temperaturen erreichen kaum mehr als 1 bis 2 Grad.

Regnerischer Start ins Wochenende

In der Nacht auf Donnerstag sinkt die Schneefallgrenze zunächst zwar noch auf etwa 800 Meter ab, danach gelangen aber immer mildere Luftmassen in unser Land. Der Freitag bringt teils kräftigen Regen und stürmischen Südwestwind, die Schneefallgrenze steigt auf 1500 bis 1800 Meter an. Mit 8 bis 10 Grad ist es mild.

Das Wochenende verläuft wechselhaft mit Auflockerungen und gelegentlich etwas Regen, die Nullgradgrenze steigt insbesondere am Sonntag auf rund 2500 Meter an. Bei einem weiterhin mässigen West- bis Südwestwind und Werten um neun bis zwölf Grad wird das Klischee des Weihnachtstauwetters voll und ganz erfüllt – auch wenn im Flachland bis dann kein Schnee zum Tauen mehr liegen wird.

Trockener Heiligabend, Kaltfront am Weihnachtstag

An Heiligabend dürfte es über weite Strecken trocken sein, etwas Niederschlag ist aber auch möglich. Die Temperaturen bleiben vorerst um die zehn bis zwölf Grad. Am Weihnachtstag folgt dann voraussichtlich eine Kaltfront, nach aktuellem Modell von Meteonews sinkt die Schneefallgrenze aber kaum unter 800 bis 1000 Meter. Am Stephanstag sind hinter der Kaltfront aber bei möglichen Schauern Schneeflocken bis in tiefe Lagen nicht ausgeschlossen. (pd/zfo)

Winterstimmung in der Stadt Zug am Sonntag. (Bild: Daniel Hegglin (Zug, 16. Dezember 2018))