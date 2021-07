Zentralschweiz Wetterlage ist «heikel» – Starkregen könnte Bäche über die Ufer treten lassen Für alle Sonnenanbeter gibt es keine guten Nachrichten so kurz vor den Sommerferien: Es ist und bleibt regnerisch.

Regenwolken werden in den kommenden Tagen das Landschaftsbild bestimmen. Leserbild: Roli Luterbach

Mancherorts sind noch immer die Nachwehen der heftigen Unwetter von Ende Juni, teilweise begleitet von Hagel mit zerstörerischer Wucht, zu spüren. Das Aufatmen bei der folgenden Wetterberuhigung war spürbar. Doch wer nun rechtzeitig im Hinblick auf die Sommerferien auf den Beginn einer langanhaltenden Schönwetterperiode gehofft hat, wird enttäuscht werden.

Denn bereits im Verlaufe des Dienstags sind wieder dichte Regenwolken über der Zentralschweiz aufgezogen, in weiten Teilen hat der Regen das Kommando bereits wieder übernommen. Roger Perret von Meteonews sagt auf Anfrage:

«Es ist bereits in der Nacht auf Mittwoch wieder einiges an Niederschlag zu erwarten.»

Insbesondere am Donnerstag sei mit starken Schauern zu rechen. Und die Situation in der Nacht auf Freitag beschreibt Perret gar als «heikel».

Der Regenschirm wird in den kommenden Tagen zum ständigen Begleiter. Bild: Luzerner Zeitung

Am Donnerstag wird es so richtig nass

Die gute Nachricht gemäss Aussage von Perret:

«Der Hagel ist für den Moment überstanden.»

Die schlechte Nachricht: Aufgrund des erwarteten Starkregens am Donnerstag und Freitag sei in manchen Teilen der Zentralschweiz ein Überlaufen von Bächen und auch der eine oder andere Hangrutsch möglich. Eine gewisse Wetterberuhigung ist aus Sicht des Meteorologen erst im Verlaufe des Freitags und am Samstag auszumachen.

Wenn der Rest dieser Woche im wahrsten Sinne des Wortes in Wasser fällt, so ist aber sicher mit dem Beginn der Sommerschulferien in Luzern, Nid-/Obwalden und Uri Prachtwetter angesagt? Laut Roger Perret ist dem leider nicht so:

«Bereits am Sonntag zieht wieder die erste Störung auf und es herrscht wieder eine steigende Schauer- und Gewitterneigung.»

Und auch die weiteren Aussichten für die kommende Woche lassen nichts gutes erahnen. Trotz einigen sonnigen Abschnitten ist es immer wieder nass.