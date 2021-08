Sommerwetter Diese Woche wird die 30-Grad-Marke geknackt Endlich Badewetter! Am Donnerstag werden wir einen Hitzetag mit knapp 30 Grad haben. Aber freut euch nicht zu früh, denn es wird bald wieder nass: Das nächste Tief ist bereits auf dem Weg in die Schweiz.

Am Donnerstag dürften wohl wieder mehr Menschen Abkühlung am See suchen, so wie hier in der Ufschötti Luzern.

Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 20. Juli 2021)

Nach all den Unwettern mit Hagel, Hochwasser und Sturm zeigt sich der Sommer endlich von seiner schönsten Seite: Bereits heute Dienstag ist es in der Zentralschweiz angenehm warm. Morgen Mittwoch wird es sogar noch etwas wärmer – die 30-Grad-Grenze wird aber nicht geknackt. «Voraussichtlich wird es erst am Donnerstag knapp über 30 Grad warm», sagt Reto Vögeli, Meteorologe bei MeteoNews gegenüber PilatusToday.

Steht uns jetzt ein angenehmer Restsommer bevor? «Leider nicht», sagt Vögeli. «Ein neues Tief ist auf dem Weg zu uns. Es ist aber noch unklar, wann es ankommt.» So sei die Prognose für den Freitag noch etwas unsicher. «Es kann sein, dass es ähnlich heiss wird.»

#Hoch #ELFI zeigt Ausdauer – voraussichtlich bis mindestens Anfang kommender Woche bleibt es der dominierende Faktor für unser #Wetter. Der #Sommer2021 wir somit noch ein paar #Hitzetage (Tage mit >30 Grad) auf sein Konto buchen. Detailprognosen 👉 https://t.co/2HbU97BwMO (rv) pic.twitter.com/w9o8u2IxFg — MeteoNews (@MeteoNewsAG) August 10, 2021

Gemäss MeteoSchweiz ist das Badewetter endlich auch hier bei uns angekommen. Und auch wenn es heute noch nicht so heiss ist, kann man sich schon in den Seen und Flüssen abkühlen. Die Pegel sind mittlerweile auf einem Stand, auf dem man in den Seen baden kann. Trotzdem ist nach wie vor Vorsicht geboten. Nichtsdestotrotz sollte man nicht vergessen, die warmen Sonnenstrahlen zu geniessen. (gch)