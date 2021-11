Wetter Verschneiter Wochenstart in der Zentralschweiz Am Montagmorgen waren weite Teile der Zentralschweiz mit Schnee bedeckt. Was vor allem bei Kindern Freude auslöste, sorgte für zahlreiche Unfälle auf schneebedeckten Strassen.

Holt die dicke Jacke aus dem Keller, imprägniert die warmen Schuhe. Der erste Schnee hat sich in den Zentralschweizer Niederungen festgesetzt. Geht es nach den Meteorologen von Meteonews, so sind zwar in den nächsten Tagen keine massiven Schneefälle zu erwarten, doch am Montag muss noch vielerorts mit Schneeschauern gerechnet werden. Am Dienstag bringt eine Warmfront verbreitet Nässe und die weisse Pracht wird dann im Flachland bereits wieder der Vergangenheit angehören. Am Mittwoch erwartet uns wechselhaftes Wetter mit etwas Sonne und es bleibt meist trocken. Die Schneefallgrenze steigt vorübergehend auf 1200 bis 1500 Meter. Erst am Freitag rechnen die Meteorologen wieder kälteren Temperaturen um den Gefrierpunkt und mit Flocken bis in tiefe Lagen.

Unterwegs im verschneiten Wauwiler Moos Leserbild: Irene Wanner (29. November 2021)

Der Schneefall in der Nacht auf Montag hat zu mehreren Umfällen auf Zentralschweizer Strassen geführt. So gingen bei der Kantonspolizei Schwyz aus dem ganzen Kantonsgebiet ein Dutzend Meldungen über Verkehrsunfälle ein. Aufgrund von stecken gebliebenen Fahrzeugen kam es auf der Autobahn A4 zwischen Schwyz und Goldau sowie auf der kantonalen Hauptstrasse H8 zu Verkehrsbehinderungen, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilt.

Dieser Lastwagen auf der H8 kam auf der Bergfahrt nicht mehr weiter. Bild: Bote der Urschweiz

Am Montagmittag blieb im Postplatzkreisel in Schwyz ein Linienbus stecken. Der Verkehr wurde laut einer Meldung des «Boten der Urschweiz» im Kreisel umgeleitet. Kaum waren die Schneeketten montiert, ging es auch für den Bus weiter.

Am Montagmittag verkeilte sich ein Gelenkbus im Postplatzkreisel in Schwyz. Bild: Bote der Urschweiz

Die Verkehrsteilnehmenden werden von aufgerufen, ihre Fahrweise den herrschenden Bedingungen anzupassen, um Unfälle zu vermeiden.

Mit Sommerpneus im Schneetreiben verunfallt

Zwei Verkehrsunfälle auf schneebedeckten Strassen meldet die Zuger Polizei. In der Nacht auf Montag, um 4.30 Uhr, ist ein 64-jähriger Autolenker auf der Zugerstrasse in Walchwil beim talwärts Fahren auf der schneebedeckten Strasse ins Rutschen geraten und mehrfach mit Stützmauern und einem Zaun kollidiert. In der Bahnunterführung kam das Auto schliesslich zum Stillstand. Der Unfallverursacher sowie seine Beifahrerin wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Franken.

Das Unfallauto war mit Sommerreifen ausgerüstet. Bild: Luzerner Polizei (Walchwil, 29. November 2021)

Bereits am Sonntagabend, kurz nach 21 Uhr, ist es auf der Sihlbruggstrasse in Neuheim zu einem Selbstunfall gekommen. Ein Lieferwagenlenker fuhr von Neuheim in Richtung Sihlbrugg, als sein Fahrzeug in einer Linkskurve ins Rutschen kam und nach rund 50 Metern in die Leitplanke prallte, sich überschlug und am Waldrand auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Der 24-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. Am Lieferwagen entstand Totalschaden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf über 20’000 Franken.

Der Lieferwagen kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Bild: Luzerner Polizei (Neuheim, 28. November 2021)

Der Lieferwagen als auch das Auto waren zum Zeitpunkt der Unfälle mit Sommerreifen unterwegs. Die fehlbaren Lenker müssen sich bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten.