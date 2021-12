Wetter Regen- und Windwarnung für weite Teile der Schweiz In den letzten Tagen des Jahres herrscht wenig Winterstimmung. Ab morgen Mittwoch breitet sich auch in der Zentralschweiz immer kräftigerer Regen aus. Der Bund warnt vor intensivem Dauerregen.

Auch die letzten Tage des laufenden Jahres bringen noch einmal aussergewöhnliches Wetter, wie es in einer Mitteilung von Meteoschweiz vom Dienstag heisst. Mit kräftigen westlichen Winden wird bis am Donnerstag feuchte und milde Luft zu den Alpen geführt, welche ihren Ursprung zum Teil in der Karibik hat.

Aufgrund der erwarteten Niederschlagsmengen wurde für einige Gebiete der Schweiz eine Regenwarnung der Stufe 3 von 5 ausgegeben. Für den westlichen Jura, die Alpen und Voralpen werden zwischen 40 und 80 Liter Niederschlag pro Quadratmeter erwartet.

Orange: erhebliche Gefahr. Bild: Bundesamt für Meteorologie

Flusspegel relativ tief, doch nun kommt Schmelzwasser

Normalerweise ist der Pegelstand der Flüsse im Winter niedrig – doch das dürfte sich wohl bald ändern. Grund sind die ausserordentlich hohen Temperaturen, die diese Woche erwartet werden. Verantwortlich dafür ist laut Meteoschweiz eine Luftmasse, welche uns am Mittwoch erreicht und ihren Ursprung teilweise in der Karibik hat. Mit Ankunft dieser feuchtmilden Luft steigt die Schneefallgrenze auf über 2000 Meter. «Zudem könnten Ende dieser Woche noch einige Temperaturrekorde fallen», prognostiziert Meteoschweiz.

Auch der Wind wird laut Angaben von Meteoschweiz bis morgen Mittwoch zum Thema. In den Bergen der Alpennordseite erreichten die Böenspitzen bis am Dienstagmittag Werte von 90 bis 130 km/h (Säntis 124 km/h, Pilatus 121 km/h), auf dem Jungfraujoch sogar knapp 140 km/h. Auch in den Niederungen sei mit starkem, oberhalb von rund 700 Meter sogar mit stürmischem Wind zu rechnen. (fh./dvm)