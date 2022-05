Wetter Während den «Eisheiligen» wird es sommerlich statt kalt – das Thermometer steigt auf fast 30 Grad Momentan ist das Wetter noch kalt und regnerisch, auch am Muttertags-Wochenende werden Gewitter erwartet. Ab nächster Woche sorgt dann ein «Omega»-Hoch für steigende Temperaturen und sonniges Wetter.

Wem das momentane Wetter zu nass ist, kann aufatmen: In wenigen Tagen wird es endlich wieder sommerlich warm und trocken. Am Donnerstag und Freitag müsse noch mit tiefen Temperaturen und einigen Schauern gerechnet werden, ab Samstag stellt sich dann sonnigeres Wetter ein, wie MeteoNews schreibt. Das Thermometer klettert am Muttertagswochenende auf angenehme 18 bis 20 Grad. Es ist aber weiterhin mit Schauern und Gewittern zu rechnen, vor allem am Nachmittag.

Ab Montag wird es dann kontinuierlich wärmer. Dafür verantwortlich machen die Meteorologen von MeteoNews das sich ausdehnende Hochdruckwetter über Europa.

Das kommende, sehr stabile, «Omega»-Hoch über dem Alpenraum. Bild: MeteoNews

Von Mittwoch bis Sonntag nächster Woche stünde eigentlich die Zeit der sogenannten Eisheiligen an; eine Phase, in der gehäuft Kaltlufteinbrüche vorkommen. Diese fallen in diesem Jahr wohl aus, gemäss MeteoNews ist ein Kaltlufteinbruch nächste Woche «sehr unwahrscheinlich bis fast unmöglich». Stattdessen wird es heiss: Laut Vorhersagen steigt das Thermometer bis am Sonntag, 15. Mai, auf sommerliche 28 Grad. (mha)