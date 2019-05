Bildstrecke Winter-Comeback für die Zentralschweiz Das Wochenende wird kalt und nass: Nach einem wechselhaften Freitag kommen am Samstag mit einer Kaltfront kräftige Niederschläge auf. Am Abend und in der Nacht auf Sonntag sinkt die Schneefallgrenze zunehmend bis in tiefe Lagen. Am Sonntag gibt es besonders entlang der Alpen weitere Niederschläge, tagsüber steigt die Schneefallgrenze dann leicht an. In der Nacht auf Montag sowie in der Nacht auf Dienstag droht dann verbreitet Bodenfrost.

Das Wochenende bringt kräftigen Niederschlag mit sich. (Bild: Daniel Hegglin, Zug, 28. April 2019)

(pd/sre) In einer nördlichen Höhenströmung fliessen zwischen einem Hoch über dem Atlantik und einem Tief über Lappland kalte Luftmassen polaren Ursprungs in den Alpenraum, wie der private Wetterdienst Meteonews in einer Mitteilung schreibt. Ausgehend von einem Tief über Osteuropa erreiche zudem am Nachmittag eine Kaltfront die Schweiz. In der Folge setzten kräftige Niederschläge ein, die vor allem am Alpennordhang ergiebig ausfallen könnten. Bis am Abend sinke die Schneefallgrenze auf 500 bis 1000 Meter, in der Nacht auf Sonntag seien dann allmählich Flocken bis in tiefe Lagen zu erwarten. «Während im Flachland die Niederschläge nachlassen, folgen entlang der Alpen und zum Teil auch inneralpin in der Nacht und am Sonntag weitere Niederschläge, die weiterhin in Form von Schnee bis in tiefe Lagen fallen können». so die Meteorologen weiter.

Wo sich der Himmel über dem Flachland aufkläre, drohe sogar leichter Frost, warnt Meteonews weiter. Dort dürfte es allerdingst kaum weiss werden, höchstens entlang der Alpen sei am Sonntagmorgen ein bisschen Nassschnee denkbar. Auch in vielen Alpentälern dürfte es voraussichtlich grün bleiben. In leicht erhöhten Lagen hingegen sei durchaus mit etwas Neuschnee zu rechnen, ab rund 1000 Metern seien bis Sonntagnachmittag 10 bis 30 Zentimeter Neuschnee möglich.

Am Mittag türmen sich die Wolken auf. Vorboten der anstehenden Kaltfront. (Bild: Urs Gutfleisch, Malters, 2. Mai 2019) Strahlender Sonnenschein heute Morgen auf der Rengg/LU im Entlebuch bevor die Kaltfront kommt. (Bild: Urs Gutfleisch, Rengg, 2. Mai 2019) Es grünt und blüht auf dem Weg zur Stocki in Zell. (Bild: Isidor Rösch, Zell, 1. Mai 2019) Farblicher Sonnenuntergang beim Soppensee. (Bild: Urs Gutfleisch, Buttisholz, 1. Mai 2019) Frühling im Seetal. (Bild: Walter Buholzer, Seetal, 2. Mai 2019) Romantischer Sonnenuntergang über dem Rapsfeld von Eich. (Bild: Xaver Husmann, Eich, 1. Mai 2019) Prächtige Abendstimmung auf dem Vierwaldstättersee am 1. Tag des Wonnemonats Mai. (Bild: Heinz Schürmann, Luzern, 1. Mai 2019) Carl Spitteler Quai. (Bild: Walter Buholzer, Luzern, 1. Mai 2019) Blick vom Männliturm. (Bild: Walter Buholzer, Luzern, 1. Mai 2019) Frühling im Seetal. (Bild: Walter Buholzer, Seetal, 2. Mai 2019) Frühlingswetter über der Wallfahrtskirche Hergiswald mit Blick auf die Rigi. (Bild: Urs Gutfleisch, Hergiswald, 1. Mai 2019) Die ersten Pfingstrosen blühen im Garten. (Bild: Josef Habermacher, Rickenbach, 1. Mai 2019) «Wundertag heute auf dem Stanserhorn, mit Berneralpen» (Bild: Hans Steiner, Stanserhorn, 1. Mai 2019) «Ausschlagende Knospe unseres Gingko-Baumes. Ursprünglich aus China - kann bis zu 1000 Jahre alt werden.» (Bild: Hubert Zurbuchen, St. Erhard, 1. Mai 2019) Prächtiger Löwenzahn in der Waldlichtung (Bild: Karin Zeder, Buchs, 1. Mai 2019) Ausblick vom Ober-Gründli auf Glaubenbergstrasse Richtung der immer noch winterlichen Änggelaueneflue - Äbnistettenflue - Torflue. (Bild: Hubert Zurbuchen, Ober-Gründli, 1. Mai 2019) 16 Bilder Die schönsten Leserbilder des Monats Mai

In der Nacht auf Montag ist laut Meteonews die Frostgefahr dann bei möglichen klaren Abschnitten deutlich höher. Auch in der Nacht auf Dienstag sei Frost möglich.

Im Süden komme am Samstagabend Nordföhn auf, am Sonntag wehe er stark bis stürmisch mit Böen von 60 bis 90 km/h in den Tälern. In erhöhten Lagen und auf den Bergen seien Böen um 100 km/h möglich. Auch am Montag wehe noch kräftiger Föhn, wissen die Meteorologen weiter zu berichten.