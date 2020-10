Winter-Militärweltspiele 2025 sollen in Luzern, Engelberg und Andermatt stattfinden Die Winter-Militärweltspiele 2025 sollen in der Zentralschweiz und im Goms stattfinden. Die Schweiz hat ihre Kandidatur am Mittwoch beim CISM-Weltverband eingereicht.

(rem/sda)

Die Schweiz solle und wolle die ersten CO2-neutralen Militärweltspiele austragen, konsequente Nachhaltigkeit stehe im Vordergrund, teilte das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) am Donnerstag mit.

Die Spiele sollen vom 24. bis 30. März 2025 stattfinden. Erwartet werden rund 1000 Sportlerinnen und Sportler aus über 40 Nationen. Das VBS hat ein Kostendach von maximal 13 Millionen Franken festgelegt. Der Entscheid über die Vergabe findet im Mai 2021 statt.

Die alpinen Disziplinen Ski, Skicross, Snowboard Alpin und Skicross sowie Paraski werden in der Sportregion Engelberg-Titlis, die nordischen Disziplinen wie Langlauf, Ski Orientierungslauf, Biathlon, Patrouillenlauf und Ski Alpinismus in der Region Andermatt / Realp / Goms ausgetragen. Weitere Wettkämpfe finden in der Host City Luzern statt. In Luzern sollen Eröffnungs- und Schlussfeier sowie die beiden Disziplinen Sportklettern und Geländelauf stattfinden. Zudem befindet sich in Luzern das zentrale Akkreditierungs-, Informations- und Medienzentrum.