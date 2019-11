Die Vertreter der Wintersportgebiete haben am Donnerstag in Luzern ihre Neuheiten für die kommende Saison vorgestellt. Die grösste Neuerung ist wohl, dass nun auch das Skigebiet Airolo-Pesciüm im Schneepass enthalten ist. Für 1130 Franken kann ein erwachsener Skifahrer diese Saison also in 14 Skigebieten Kurven schwingen. «Wir gehen jetzt ins vierte Jahr mit diesem Preis», er­klärte Sepp Odermatt, Präsident der Transportunternehmungen Zentralschweiz. «Wir haben den Schneesportlern in diesen vier Jahren einen echten Mehrwert bieten können, etwa mit der neuen Stoosbahn oder der Gebietszusammenschliessung von Andermatt und Sedrun.» Dort kommt nun noch die Erschlies­sung von Disentis dazu. Sepp Odermatt betonte am Donnerstag, dass es in der Schweiz ein Aufschnaufen bezüglich Wintersport gebe. Es gebe wieder mehr sogenannte Skier-Days.

Änderungen gibt es in den Skigebieten heuer eher kleine. So können auf Melchsee-Frutt Schneepass- und Saisonaboinhaber mit dem ÖV gratis ab Sarnen oder Kerns ins Skigebiet anreisen. Auf der Rigi kann man vom 11. Januar bis 11. Februar Iglus bauen. Auf der Mörlialp gibt es ein neues, synthetisches Eisfeld und in Brunni-Engelberg ist bei einem Saisonabo für Kinder die Skiausrüstungsmiete inklusive. Zudem wird dort das GA für die Luftseilbahn akzeptiert. Auch ein Winterzirkus tourt umher: Auf dem Stoos, der Klewenalp und in Brunni-Engelberg. (mst)