Wir suchen Ihre schönsten Fasnachtsbilder aus der Zentralschweiz Zahlreiche Sujets laden während den närrischen Tagen zum Fotografieren ein. Ob Einzelmaske, Guuggenmusig oder Umzug – wir suchen die schönsten Leserbilder vom bunten Treiben auf den Strassen, in den Gassen und in den Beizen. Machen auch Sie mit! David von Moos

Vom Schmutzigen Donnerstag bis am Aschermittwoch läuft die Fasnacht in der ganzen Zentralschweiz auf Hochtouren. Mit ihr sind von früh bis spät auch wieder zahlreiche kleine und grosse Paparazzis auf den Strassen, an den Umzügen und den Maskenbällen unterwegs.

Ob gruselige Figuren, schaurig schöne und verrückte Fasnächtler, selbstgemachte Grinde oder ausgelassene Stimmung an Umzügen und Fasnachtsbällen: Auch dieses Jahr sucht unsere Zeitung die schönsten und originellsten Fasnachtsbilder unserer Leser.

Schicken Sie uns Ihre Bilder

Laden Sie Ihre schönsten Fasnachtsbilder – bevorzugt in guter Auflösung – unter folgendem Link hoch: Leserbild-Upload.

Gelungene Aufnahmen veröffentlichen wir auf unserem Online-Fasnachtsportal. Die rüüdigsten, verrecktesten, und kreativsten Fasnachtsbilder können zusätzlich auf Social Media geteilt und/oder honorarfrei in der Luzerner Zeitung und ihren Regionalausgaben abgedruckt werden.

Die Online-Redaktion nimmt auch nach dem Aschermittwoch noch Leserbilder der Fasnacht 2019 entgegen. Ist Ihnen eine Guuggenmusig vor die Kamera gelaufen? Haben Sie einen rüüdig gfürchigen Grend in einer Gasse angetroffen? Sind Sie selber schaurig gut verkleidet? Wir freuen uns über Ihre Fotos.