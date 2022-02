Wissen LZ-Quiz #102: Was wissen Sie über die Zentralschweizer Goldmedaillen-Gewinnerinnen und -Gewinner? Grossartige sieben Goldmedaillen gewannen Schweizer Athletinnen und Athleten an den Olympischen Winterspielen in Peking. Mehr als die Hälfte davon sind aus der Zentralschweiz oder haben einen Bezug zu dieser Region.

Corinne Suter, Marco Odermatt, Michelle Gisin und Lara Gut-Behrami haben nicht nur ihre Leidenschaft für das Skifahren gemeinsam. Sie alle haben an den am Sonntag zu Ende gegangenen Olympischen Spielen eine Goldmedaille gewonnen und alle sind sie in der Zentralschweiz geboren oder aufgewachsen – oder waren hier zumindest zeitweise wohnhaft.

Doch wie gut kennen Sie unsere Goldheldinnen und unseren Goldheld nicht nur auf, sondern auch abseits der Piste? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Olympia-Quiz. Viel Spass!