Wissen LZ-Quiz #107: Wie gut kennen Sie den Mafia-Film «Der Pate»? Vor 50 Jahren kam «Der Pate» («The Godfather») ins Kino. Noch heute gilt der Film mit Marlon Brando als Mafia-Oberhaupt Don Vito Corleone in der Hauptrolle als Hollywood-Meisterwerk. Mit unserem Quiz können Sie sich als echter Fan beweisen.

Die «Godfather»-Trilogie gilt als berühmteste Saga in der Geschichte des Films; ein über Jahrzehnte angelegtes Mafia-Familienepos mit raffinierter Rückblendenstruktur. Zum 50. Jubiläum des oscarprämierten Meisterwerks «The Godfather» («Der Pate») kehrt die gesamte Trilogie mit der neuen Schnittfassung des dritten Teils zurück auf die grosse Leinwand: «The God­father I» (1972), «The Godfather II» (1974), «The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone» (1990/2020).

nächste Frage Wie gut kennen sie den Film «Der Pate»? Das Quiz starten Wie oft kommt im Film das Wort «Mafia» vor? 3 mal Nie 48 mal 3 mal Nie 48 mal nächste Frage Wie heisst der Regisseur von «Der Pate»? Steven Spielberg Francis Ford Coppola George Lucas Steven Spielberg Francis Ford Coppola George Lucas nächste Frage Wie lautet der erste Satz des Films und wer spricht ihn? «Wir sind die wahren Herrscher in diesem Land» – Santino Corleone «Amerika ist meine neue Heimat» – Don Vito Corleone «Ich glaube an Amerika» – Bonasera «Wir sind die wahren Herrscher in diesem Land» – Santino Corleone «Amerika ist meine neue Heimat» – Don Vito Corleone «Ich glaube an Amerika» – Bonasera nächste Frage Welchem Tier wollte Marlon Brando in seiner Rolle als Mafia-Oberhaupt Don Vito Corleone ähnlich sehen? Einer Bulldogge Einem Löwen Einem Stier Einer Bulldogge Einem Löwen Einem Stier nächste Frage Marlon Brando wollte sich seinen Text als Don Vito Corleone nicht merken. Mit welchem Trick konnte er ihn trotzdem sagen? Er benutzte eine Souffleuse Er las ihn ab Stimmt gar nicht, er konnte alles auswendig Er benutzte eine Souffleuse Er las ihn ab Stimmt gar nicht, er konnte alles auswendig nächste Frage Was legt die Corleone-Familie ins Bett eines Opfers, um dieses von einem Vorschlag zu «überzeugen»? Den Kopf seiner Frau Den Kopf eines Pferdes Den Kopf eines Schweins Den Kopf seiner Frau Den Kopf eines Pferdes Den Kopf eines Schweins nächste Frage Was sagen die Mafiosi im Film, wenn jemand getötet wurde? «Er schläft…» «... mit den Fischen». «... bei den Würmern». «... in Frieden. «... mit den Fischen». «... bei den Würmern». «... in Frieden. nächste Frage Welche Frucht ist im Film ein Vorbote für einen baldigen Filmtot, weil sie meist vorher in einer Szene auftaucht? Eine Banane Ein Apfel Eine Orange Eine Banane Ein Apfel Eine Orange nächste Frage Was ist im Film mit dem Satz gemeint «Auf die Matratzen gehen»? Auf Pferderennen wetten Zwei Mafia-Familien verbinden sich durch eine Heirat In den Krieg gegen andere Mafia-Familien ziehen Auf Pferderennen wetten Zwei Mafia-Familien verbinden sich durch eine Heirat In den Krieg gegen andere Mafia-Familien ziehen nächste Frage Warum bekommt Don Vitos Patensohn Johnny Fontane zunächst nicht seine Traumrolle? Er hat dem Produzenten eine Frau ausgespannt. Er wollte eine zu hohe Gage. Er ist heroinabhängig geworden. Er hat dem Produzenten eine Frau ausgespannt. Er wollte eine zu hohe Gage. Er ist heroinabhängig geworden. nächste Frage Von welchem echten Sänger ist die Rolle von Johnny Fontane inspiriert, der auf der Hochzeit von Vito Corleones Tochter singt und ihn danach um einen Gefallen bittet? Frank Sinatra Dean Martin Julio Iglesias Frank Sinatra Dean Martin Julio Iglesias nächste Frage Was tut der korrupte Polizei Captain McClusky, nachdem Michael Corleone ihn beleidigt hat? Er bricht ihm den Kiefer. Er bricht ihm das Bein. Er zertrümmert sein Handgelenk. Er bricht ihm den Kiefer. Er bricht ihm das Bein. Er zertrümmert sein Handgelenk. nächste Frage Wo versteckt sich Corleones Sohn Michael, nachdem er den Polizei Captain getötet hat? Kalabrien Sardinien Sizilien Kalabrien Sardinien Sizilien nächste Frage Wer schreib die Filmmusik? Nino Rota Ennio Morricone John Williams Nino Rota Ennio Morricone John Williams nächste Frage Geschafft. Danke fürs Mitspielen. 0 bis 15 Punkte: Für Sie ist «Der Pate» einfach nur der Götti und kein Mafia-Film. – 20 bis 35 Punkte: «Der Pate» ist für Sie nicht nur der Götti sondern auch ein Mafiafilm. – 40 bis 55 Punkte: Sehr gut, Sie haben den Film mit Sicherheit mindestens einmal gesehen. – 60 Bis 70 Punkte: Hervorragend! Sie würden ohne zu zögern in jede Mafia-Familie aufgenommen

Mit unserem Quiz zu «Der Pate» können Sie sich als echter Fan beweisen. Viel Spass!

