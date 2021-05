Wissen LZ-Quiz #56: Erkennen Sie diese Motorschiffe auf Zentralschweizer Seen? Ihr Wissen über Dampfschiffe konnten Sie in unserer Quiz-Serie bereits unter Beweis stellen. Nun sind die Motorschiffe an der Reihe.

Mit dem Start des Frühlingsfahrplans am 1. Mai hat die Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee (SGV) das Dampfschiff Stadt Luzern nach einer Generalrevision wieder in Betrieb genommen. Doch auf Zentralschweizer Seen stehen nicht nur nostalgische Schaufelraddampfer, sondern überwiegend Motorschiffe im Einsatz. Testen Sie in unserem Quiz, wie viele der abgebildeten Motorschiffe Sie erkennen.