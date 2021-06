Wissen LZ-Quiz #65: Kennen Sie die grössten und kleinsten Gemeinden der Zentralschweizer Kantone, bezogen auf die Einwohnerzahl? Wussten Sie, dass die bevölkerungsreichste Gemeinde der Zentralschweiz deutlich über 80'000 Einwohner hat, während die kleinste nur gerade 86 Bewohner zählt? Und wie heissen die grössten und kleinsten Gemeinden der sechs Zentralschweizer Kantone, bezogen auf ihre Einwohnerzahl? Testen Sie jetzt Ihr Wissen!

Ihr Wissen über die flächenmassig grössten und kleinsten Gemeinden der Zentralschweizer Kantone haben wir bereits in unserem LZ-Quiz #42 getestet. Doch welche Gemeinden der sechs Kantone haben am meisten beziehungsweise am wenigsten Einwohner?