Wohnen Grosser Lebenskosten-Vergleich: Finden Sie heraus, wie günstig oder teuer Ihre Zentralschweizer Gemeinde ist Dank Steuerwettbewerb und heiss laufendem Immobilienmarkt variieren die Lebenskosten von Gemeinde zu Gemeinde teilweise gewaltig. Wir zeigen mit Zahlen der Credit Suisse für jeden Ort in der Zentralschweiz, wie teuer das Leben dort ist.

In der Zentralschweiz lebt es sich an vielen Orten günstig. In einem schweizweiten Vergleich der Credit Suisse haben es sämtliche Kantone mit Ausnahme Zugs in die Gruppe der finanziell attraktiveren Kantone geschafft. Uri findet sich sogar an zweiter Stelle wieder, gleich hinter Spitzenreiter Appenzell Innerrhoden.

Mit Simulationen hat Credit Suisse berechnet, wie viel Geld einer Vielzahl von Modellhaushalten am Ende des Monats übrig bleibt, wenn ortstypische Steuern, Sozialabgaben, Krankenkassenprämien, Wohnkosten und andere Verpflichtungen bezahlt und Prämienverbilligungen oder Familienzulagen berücksichtigt sind. Daraus ergab sich ein Index für jeden Kanton, aber auch für jede Gemeinde.

Wie sieht es in Ihrer Gemeinde aus? Finden Sie es heraus mit massgeschneiderten Texten für Ihren Wohn- oder Traumort:

Viele Gemeinden unter den günstigsten

Diese gemeindeweisen Betrachtungen zeigen, wie gross die Unterschiede selbst im gleichen Kanton sind. Gleich vier Schwyzer Gemeinden zählen zum günstigsten Prozent der Schweizer Gemeinden: Innerthal, Illgau, Muotathal und Riemenstalden. Demgegenüber gehört Wollerau zu den zehn Prozent der teuersten.

Die finanziell attraktive Zentralschweiz zählt fast drei Dutzend Gemeinden, die zu den attraktivsten zehn Prozent der Schweiz gehören. Dies passt zur Erkenntnis, dass ländliche Gebiete generell günstiger sind als städtische.

Bei den finanziell unattraktiveren Gemeinden, allen voran Zug, vermögen die hohen Wohnkosten die Vorteile tiefer Steuern nicht zu kompensieren. Nebst Zug, das zu den fünf Prozent der teuersten Gemeinden gehört, ist das Leben auch in Meggen, Walchwil oder Hünenberg vergleichsweise teuer, ebenso in der Stadt Luzern.

Die Unterschiede zwischen den Gemeinden wirken sich stark auf die Haushaltsfinanzen aus. Zum Beispiel: Ein kinderloses Ehepaar mit 130'000 Franken Jahreseinkommen behält in Zug laut der Studie 50'100 Franken als frei verfügbares Einkommen, während es in Innerthal 72'200 Franken sind. Das ist eine Differenz von 22'100 Franken.