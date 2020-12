zentralschweiz An diesen Sonntagen können Sie in Ihrer Region einkaufen Wie jedes Jahr öffnen Ladenbesitzer während des Vorweihnachtsgeschäft auch sonntags ihre Tore. Wir haben die Daten aufgelistet.

Die Regelungen zu den Sonntagsverkäufen variiert von Kanton zu Kanton. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 11. Dezember 2016)

Wer unter der Woche keine Zeit hat, Weihnachtsgeschenke für seine Liebsten einzukaufen, tätigt dies gerne an einem der Sonntagsverkäufe. Die Regelungen sind von Kanton zu Kanton verschieden. Zudem bedeutet das generelle Gebot nicht, dass auch alle Läden am erlaubten Sonntag geöffnet haben.

Bis Redaktionsschluss (Freitag, 17 Uhr) haben sich nicht alle Gemeinden mit den Informationen zurückgemeldet. Die Liste wird laufend ergänzt.

Inhaltsverzeichnis Luzern

Zug

Uri

Schwyz

Nidwalden

Obwalden

Im Kanton Luzern ist es den Geschäften per Verordnung freigestellt, an zwei Sonntagen im Jahr zu öffnen, einer muss jedoch im Dezember stattfinden. Die Gemeinde erteilt die Erlaubnis.

Sonntagsverkäufe Luzern* Gemeinde Datum Adligenswil 20. Dezember Aesch 20. Dezember Alberswil kein Sonntagsverkauf Altbüron kein Sonntagsverkauf Altishofen Altwis kein Sonntagsverkauf Ballwil kein Sonntagsverkauf Beromünster 13./20. Dezember Buchrain 20. Dezember Büron Buttisholz Dagmersellen 20. Dezember Dierikon 13./20. Dezember Doppleschwand kein Sonntagsverkauf Ebikon 13./20. Dezember Egolzwil Eich Emmen 13./20. Dezember Entlebuch 20. Dezember Ermensee 20. Dezember Eschenbach kein Sonntagsverkauf Escholzmatt-Marbach Ettiswil Fischbach - Flühli kein Sonntagsverkauf Gettnau kein Sonntagsverkauf Geuensee kein Sonntagsverkauf Gisikon Greppen Grossdietwil Grosswangen kein Sonntagsverkauf Hasle kein Sonntagsverkauf Hergiswil einzige Bäckerei hat jeden Sonntag offen Hildisrieden kein Sonntagsverkauf Hitzkirch 20. Dezember Hochdorf 6./20. Dezember Honau kein Sonntagsverkauf Horw 13./20. Dezember Inwil Knutwil kein Sonntagsverkauf Kriens 13./20. Dezember Luthern Luzern 13./20. Dezember Malters 20. Dezember Mauensee kein Sonntagsverkauf Meggen 20. Dezember Meierskappel kein Sonntagsverkauf Menznau Nebikon 20. Dezember Neuenkirch Nottwil 20. Dezember Oberkirch Pfaffnau Rain Reiden 20. Dezember Rickenbach Römerswil 20. Dezember Roggliswil Romoos kein Sonntagsverkauf Root Rothenburg 13./27. Dezember Ruswil Schenkon 13./20. Dezember Schlierbach kein Sonntagsverkauf Schötz 20. Dezember Schongau kein Sontagsverkauf Schüpfheim 20. Dezember Schwarzenberg Sempach 20. Dezember Sursee Triengen kein Sonntagsverkauf Udligenswil kein Sonntagsverkauf Ufhusen Vitznau Volg ist jeden Sonntag geöffnet Wauwil kein Sonntagsverkauf Weggis 20. Dezember Werthenstein 20. Dezember Wikon kein Sonntagsverkauf Willisau 6./20. Dezember Wolhusen Zell kein Sonntagsverkauf

Der Kanton Zug regelt es ähnlich wie der Kanton Luzern. Der Gemeinderat kann gemäss dem Ruhetags- und Ladenöffnungsgesetz an maximal zwei öffentlichen Ruhetagen (mit gewissen Ausnahmen) die generelle Öffnung der Verkaufslokale bewilligen.

Sonntagsverkäufe Zug* Gemeinde Datum Baar 20. Dezember Cham 20. Dezember Hünenberg 20. Dezember Menzingen 20. Dezember Neuheim kein Sonntagsverkauf Oberägeri 20. Dezember Risch 20. Dezember Steinhausen 20. Dezember Unterägeri 20. Dezember Walchwil 20./27. Dezember Zug 13./20. Dezember

In Uri dürfen Inhaber von Verkaufsgeschäften ihr Geschäft an vier Sonn- oder Feiertagen pro Jahr bewilligungsfrei öffnen. Die Volkswirtschaftsdirektion bezeichnet nach Rücksprache mit den Gemeinden diese vier Sonn- oder Feiertage. Diese Regelung soll eine einheitliche Lösung darstellen.

Sonntagsverkäufe Uri * Gemeinde Datum Altdorf 8./20. Dezember Andermatt Attinghausen kein Sonntagsverkauf Bauen Bürglen 20. Dezember Erstfeld 8./20. Dezember Flüelen 8./20. Dezember Göschenen Gurtnellen Hospental Isenthal Realp Schattdorf 8./20. Dezember Seedorf Seelisberg Silenen Spiringen kein Sonntagsverkauf Unterschächen kein Sonntagsverkauf, jedoch 26. Dezember Wassen

Der Kanton Schwyz gewährt an vier öffentlichen Ruhetagen pro Jahr (ausgenommen hohe Feiertage) die Öffnung, sofern das Bewilligungsgesuch angenommen worden ist. Von den vier möglichen Sonn- und Feiertagen werden höchstens zwei an Sonn- oder arbeitsgesetzlichen Feiertagen bewilligt (in der Regel in der Adventszeit).

Sonntagsverkäufe Schwyz* Gemeinde Datum Altendorf Arth Brunnen 20. Dezember Feusisberg Freienbach Galgenen Gersau Illgau Ingenbohl Innerthal Küssnacht Lachen Lauerz Morschach Muotathal Oberiberg Reichenburg Riemenstalden Rothenturm Sattel Schübelbach Schwyz Steinen Steinerberg Tuggen Unteriberg Vorderthal Wangen Wollerau

Nidwaldner Ladenbesitzer dürfen an zwei öffentlichen Ruhetagen im Jahr (mit Ausnahme von hohen Feiertagen) mit Bewilligung des Kantons das Verkaufsgeschäft offen halten.

Sonntagsverkäufe Nidwalden* Gemeinde Datum Beckenried 20. Dezember Buochs kein Sonntagsverkauf Dallenwil kein Sonntagsverkauf Emmetten kein Sonntagsverkauf Ennetbürgen kein Sonntagsverkauf Ennetmoos - Hergiswil 13./20. Dezember Oberdorf 20. Dezember Stans Dorfläden: 13. Dezember / Länderpark: 13./20. Dezember Stansstad kein Sonntagsverkauf Wolfenschiessen kein Sonntagsverkauf

Die Einwohnergemeinden Obwaldens können vier öffentliche Ruhetage (höchstens zwei in der Adventszeit) festlegen und dann im Einzelfall auf Gesuch hin Geschäftern den Betrieb erlauben.