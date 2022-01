Zentralschweiz Das Neujahrsbaby heisst Romeo – in zahlreichen Spitälern gab es 2021 Geburtenrekorde In der Zentralschweiz kam das erste Kind im neuen Jahr im Luzerner Kantonsspital auf die Welt. Romeo und seine Eltern sind wohlauf. In vier Spitälern kamen so 2021 so viele Babys zur Welt wie noch nie.

«Wo sind all die Romeos / schreit mal ganz laut hier», singt die Schwyzerin Beatrice Egli in einem ihrer Lieder sehnsüchtig. Nun, ein Romeo befindet sich seit dem frühen Morgen des 1. Januar im Luzerner Kantonsspital (Luks). Und er hat auch schon geschrien. Mit Geburtszeitpunkt 2.25 Uhr ist Romeo das Zentralschweizer Neujahrsbaby 2022.

Kaum geboren, längst besungen: Romeo mit Mami Sandra Bianchi und Papi Gaspar Mata. Bild: PD

3110 Gramm wiegt Romeo und 48 Zentimeter ist er gross. Wohl nicht die Proportionen, die sich Egli für ihren Traummann wünscht. Doch definitiv Masse, die Romeos Eltern überglücklich machen.

Der Name des Neujahrsbabys ist lateinischer Herkunft. Er geht zurück auf die Bezeichnung «romaeus», was «Bürger Roms» bedeutet. Der bekannteste Romeo kam jedoch nicht aus Rom, sondern aus Verona. Er war Teil des kongenialen wenn auch kurzlebigen Duos «Romeo und Julia» in William Shakespeares gleichnamiger Tragödie.

Die Geburt verlief gut, alle sind wohlauf

Mami Sandra Bianchi wusste lange nicht, ob ihr Sohn noch an Silvester oder erst an Neujahr zur Welt kommt. Die Geburt sei gut verlaufen und von den Luks-Mitarbeitenden sehr gut begleitet worden, lässt sich Romeos Mami in einer Mitteilung des Spitals zitieren. Und sie sagt: «Die Geburt von Romeo ist für uns ein sehr gelungener Start ins 2022.»

Papi Gaspar Mata spricht derweil allen Beteiligten seinen Dank aus. Sie hätten alles unternommen, damit es seiner Partnerin während der Geburt gut ging. Er sagt:

«Wir werden diesen guten Moment nie vergessen.»

Schlagersängerin Egli würde dem Paar sicherlich zustimmen. Schliesslich besingt sie in einem ihrer Lieder einen ihrer Romeos mit den Worten: «Du bist das teuerste, beste und schönste Geschenk auf der Welt.»

Bis zum Jahresende kamen im Spital Nidwalden 670 Babys auf die Welt. Das 670. war Lia, die am 30. Dezember um 14.21 Uhr das Licht der Welt erblickte. So viele Babys wie 2021 wurden im Spital Nidwalden noch nie geboren, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Alle Babys werden auf Wunsch von einem Stanser Fotostudio kostenfrei fotografiert und in der Babygalerie auf der Website des Spitals aufgeschaltet.

Ebenfalls einen Geburtenrekord verzeichneten 2021 die Hirslanden Kliniken St.Anna in Luzern und die Andreasklinik in Cham. Dies teilten die Hirslanden Kliniken am Samstag mit. Im St.Anna durfte man sich im vergangenen Jahr über 858 Neugeborene freuen – deutlich mehr als im Vorjahr (774). Die 432 Mädchen hatten dabei die Nase leicht vor den 426 Buben. In der Andreasklinik in Cham erblickten im vergangenen Jahr 519 Neugeborene das Licht der Welt. Damit verzeichnete auch Andreasklinik einen Geburtenanstieg im Vergleich zum Vorjahr (488). Hier lagen die 266 Mädchen zahlenmässig ebenfalls vor den 253 Buben.

Auch im Zuger Kantonsspital gab es 2021 einen Geburtenrekord: 1046 Babys sind auf die Welt gekommen, 543 Buben und 503 Mädchen. Im Vorjahr waren es noch 994 Babys, 508 Buben und 486 Mädchen.

An den drei Standorten des Luzerner Kantonsspital kamen im vergangenen Jahr 3428 Kinder zur Welt. Dies schrieb das Luks in einer Medienmitteilung. In Luzern wurden 2010 Babys geboren, am Standort Wolhusen 361. Im Spital Sursee gab es zum zweiten Mal hintereinander mehr als 1000 Neugeborene, genau sind es 1057. Im Durchschnitt wurde am Luks laut Mitteilung alle drei Stunden ein Kind geboren.

Im Geburtshaus Terra Alta in Oberkirch ist am 31. Dezember um 19.22 ein Silvesterkind zur Welt gekommen. 2021 haben im Geburtshaus 271 Kinder das Licht der Welt erblickt, 131 Buben und 140 Mädchen. 2020 waren es 287 Kinder.

Im Kantonsspital Uri kamen 2021 insgesamt 341 Kinder zur Welt, 166 Buben und 175 Mädchen.

Was die beliebtesten Namen angeht, bleiben spitälerübergreifende Trends aus. Im Spital Nidwalden waren 2021 Luana und Matteo an der Spitze. Im Kantonsspital Uri waren bei den Mädchen Aline, Anouk/Anuk, Elena, Fiona, Julia, Mia und Selina im Trend, bei den Buben Luca/Lucca. Bei den Hirslanden Kliniken inklusive St.Anna in Luzern und Andreasklinik in Cham waren die beliebtesten Mädchennamen Mila, Mia und Emilia. Bei den Jungen besetzten die Namen Nino, Noah und Lio die vordersten Plätze.