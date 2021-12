Übersicht Diese Coronamassnahmen gelten in den Zentralschweizer Kantonen Masken, Zertifikats- und Testpflicht: Welche Coronamassnahmen gelten in welchem Zentralschweizer Kanton? Wir haben die Übersicht.

Die Ansteckungen mit Covid-19 stiegen in den vergangenen Wochen stark an. Der Bundesrat verzichtete vorerst auf Verschärfungen und setzte auf Eigenverantwortung. Diese haben einige Kantone ergriffen und in Eigenregie die Coronamassnahmen verschärft.

Nach langem Zögern handelte der Bundesrat dann doch noch und verschärfte einige Massnahmen landesweit. Hier in der Übersicht:

Allerdings zog er nicht überall die Schrauben an – auch weil die Kantone gegenüber Verschärfungen nach wie vor unterschiedlicher Meinung sind. Daher gelten längst nicht überall die gleichen Regeln. Eine Übersicht für die Zentralschweiz:

Inhaltsverzeichnis Luzern

Zug

Nidwalden

Obwalden

Uri

Schwyz

Zertifikatspflicht in Innenräumen bei allen öffentlich zugänglichen Veranstaltungen sowie bei sportliche und kulturelle Aktivitäten von Laien. Bisher galt eine Ausnahme für beständige Gruppen bis 30 Personen. Bei Veranstaltungen im Freien gilt bereits ab 300 Teilnehmenden eine Zertifikatspflicht. Bisher lag die Grenze bei 1000.

in Innenräumen bei allen öffentlich zugänglichen Veranstaltungen sowie bei sportliche und kulturelle Aktivitäten von Laien. Bisher galt eine Ausnahme für beständige Gruppen bis 30 Personen. Bei Veranstaltungen im Freien gilt bereits ab 300 Teilnehmenden eine Zertifikatspflicht. Bisher lag die Grenze bei 1000. Ausserdem gilt in allen Innenbereichen von öffentlich zugänglichen Betrieben und Einrichtungen mit Zertifikatspflicht neu eine Maskenpflicht . Das gilt auch für Veranstaltungen im Innern, bei denen bereits heute ein Zertifikat vorgewiesen werden muss.

. Das gilt auch für Veranstaltungen im Innern, bei denen bereits heute ein Zertifikat vorgewiesen werden muss. Schule: Es gilt die Maskenpflicht ab der 1. Klasse. Ab Januar gibt es auch in der Primarschule Reihentests.

Es gilt die Maskenpflicht ab der 1. Klasse. Ab Januar gibt es auch in der Primarschule Reihentests. 3G+ : In Spitälern, Alters- und Pflegeheimen und weiteren Betreuungseinrichtungen gilt Zertifikats- und Maskenpflicht. In besonderen Situationen kann auf das Zertifikat verzichtet werden, etwa wenn Angehörige im Sterben liegen oder bei einer Geburt.

: In Spitälern, Alters- und Pflegeheimen und weiteren Betreuungseinrichtungen gilt Zertifikats- und Maskenpflicht. In besonderen Situationen kann auf das Zertifikat verzichtet werden, etwa wenn Angehörige im Sterben liegen oder bei einer Geburt. Pflegepersonal: 3G+ gilt auch für Mitarbeitende in den Betreuungseinrichtungen.

In allen öffentlich zugänglichen Innenräumen gilt eine Maskenpflicht – auch dort, wo bisher durch die Zertifikatspflicht darauf verzichtet werden konnte. Dazu zählen etwa Museen, Fitnesscenter, Konzerte, Restaurants, Bars oder Clubs. In Gastrobetrieben darf die Maske abgezogen werden, wenn man am Tisch sitzt.

gilt eine Maskenpflicht – auch dort, wo bisher durch die Zertifikatspflicht darauf verzichtet werden konnte. Dazu zählen etwa Museen, Fitnesscenter, Konzerte, Restaurants, Bars oder Clubs. In Gastrobetrieben darf die Maske abgezogen werden, wenn man am Tisch sitzt. Ausserdem müssen neu alle Zuger Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen in allen Schulklassen ab der Primarstufe eine Maske tragen. Die Schüler können sie allerdings ablegen, wenn sie am Pult sitzen. Weiter gilt die Maskenpflicht neu auch in für Besuchenden zugänglichen Bereiche in Pflegeheimen und Spitälern. Die Massnahme ist vorerst bis am 20. Februar 2022 befristet.

Ausserdem gilt in allen Innenbereichen von öffentlich zugänglichen Betrieben und Einrichtungen mit Zertifikatspflicht neu eine Maskenpflicht. Das gilt auch für Veranstaltungen im Innern, bei denen bereits heute ein Zertifikat vorgewiesen werden muss.

. Das gilt auch für Veranstaltungen im Innern, bei denen bereits heute ein Zertifikat vorgewiesen werden muss. In Alters- und Pflegeheimen sowie Spitälern gilt eine Zertifikatspflicht sowohl für Besuchende als auch Mitarbeitende.

gilt eine Zertifikatspflicht sowohl für Besuchende als auch Mitarbeitende. Eine Maskenpflicht für alle Lehrpersonen und Schüler ab der Sekundarstufe I wird unbefristet eingeführt.

Ausserdem gilt in allen Innenbereichen von öffentlich zugänglichen Betrieben und Einrichtungen mit Zertifikatspflicht neu eine Maskenpflicht. Das gilt auch für Veranstaltungen im Innern, bei denen bereits heute ein Zertifikat vorgewiesen werden muss.

. Das gilt auch für Veranstaltungen im Innern, bei denen bereits heute ein Zertifikat vorgewiesen werden muss. Bei Besuchen in Altersheimen, Spitälern oder anderen medizinischen Institutionen wird eine 3G-Pflicht eingeführt. Der Bund übernimmt die Testkosten.

wird eine 3G-Pflicht eingeführt. Der Bund übernimmt die Testkosten. Mitarbeitende von Spitälern, Alters- und Pflegeheimen müssen sich jede Woche zwei Mal testen lassen, wenn sie nicht geimpft oder genesen sind.

von Spitälern, Alters- und Pflegeheimen müssen sich jede Woche zwei Mal testen lassen, wenn sie nicht geimpft oder genesen sind. An allen Schulen gilt ab der Sekundarstufe I in allen Innenräumen eine Maskenpflicht, wenn weniger als 80 Prozent beim repetitiven Testen mitmachen (Primarstufe vorerst von Maskenpflicht ausgeschlossen).

gilt ab der Sekundarstufe I in allen Innenräumen eine Maskenpflicht, wenn weniger als 80 Prozent beim repetitiven Testen mitmachen (Primarstufe vorerst von Maskenpflicht ausgeschlossen). Kontaktsportarten werden im Schulsport verboten.

Ausserdem gilt in allen Innenbereichen von öffentlich zugänglichen Betrieben und Einrichtungen mit Zertifikatspflicht neu eine Maskenpflicht. Das gilt auch für Veranstaltungen im Innern, bei denen bereits heute ein Zertifikat vorgewiesen werden muss.

. Das gilt auch für Veranstaltungen im Innern, bei denen bereits heute ein Zertifikat vorgewiesen werden muss. Bei Besuchen in Altersheimen, Spitälern oder anderen medizinischen Institutionen wird eine 3G-Pflicht eingeführt. Der Bund übernimmt die Testkosten. Zudem muss in Innenräumen eine Maske getragen werden.

wird eine 3G-Pflicht eingeführt. Der Bund übernimmt die Testkosten. Zudem muss in Innenräumen eine Maske getragen werden. Mitarbeitende von Spitälern, Alters- und Pflegeheimen müssen sich jede Woche zwei Mal testen lassen, wenn sie nicht geimpft oder genesen sind.