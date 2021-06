Zentralschweiz Für Match-Abend: Bund warnt vor heftigen Gewittern und Sturmböen Am Samstag hat die Schweiz noch geschwitzt, heute wird es schwül und Gewitter ziehen auf. Genau zum Zeitpunkt, wenn die Schweizer Fussball-Nati gegen die Türkei ihr entscheidendes Spiel austrägt.

Public Viewings wird es heute unter freiem Himmel wohl eher nicht geben, denn: Wie SRF Meteo schreibt, ist heute mit Starkregen, Hagel und Sturmböen zu rechnen. Der Bund warnt vor den heftigen Gewittern, es gilt Gefahrenstufe 3 und 4. Auf der Website des Bundes erklärt dieser, was die die Gefahrenstufen bedeuten.

Warnung des Bundes: heftige Gewitter für Sonntagnachmittag/-abend. Gefahrenstufe 3 und 4 (von 4).. Weitere Informationen und Verhaltensempfehlungen auf https://t.co/qjoYMzvqsA und auf der MeteoSwissApp. #MeteoSchweiz #Unwetterwarnung pic.twitter.com/uhuNUGIs1Q — MeteoSchweiz (@meteoschweiz) June 19, 2021

In der vergangenen Nacht ist das Thermometer vielerorts in der Schweiz nicht unter 20 Grad gesunken, es gab somit teilweise eine Tropennacht. Die Zentralschweizer Spitze wurde in Gersau gemessen: Dort mass die Station 22 Grad Celsius. Doch auch in Altdorf blieb es in der Nacht heiss (21,7 Grad Celsius).

Die vergangene Nacht war vielerorts eine #Tropennnacht: Es kühlte nicht unter 20 Grad ab. Am wärmsten blieb es in Vevey/VD mit einer Tiefsttemperatur von 22.6 Grad 🥵. ^jz pic.twitter.com/4kDw12UfIv — SRF Meteo (@srfmeteo) June 20, 2021

Wetter ist schwer vorauszusagen

MeteoNews schreibt, dass der Saharastaub gut an der flockigen Struktur der hohen Wolken erkennbar sei. Für Gewitterbildungen gilt Saharastaub als ungünstig - dies erschwert die Gewittervorhersage für heute.

In der kommenden Woche ist es dann vorbei mit der Hitze: Die Höchstwerte werden zwischen 20 und 25 Grad Celsius werden, die Nächte sind dann dementsprechend auch kühler.

Tschüss #Hitze: In der neuen Woche liegen die Höchstwerte zwischen 20 und 25 Grad und auch die Nächte sind nicht mehr ganz so warm. ^sl pic.twitter.com/zmsCU9geYD — SRF Meteo (@srfmeteo) June 19, 2021

Übrigens: In Baku, dem Austragungsort des Fussballspiels der Schweizer Nati gegen die Türkei, wird es am Sonntag deutlich ruhiger zu und her gehen. Es ist sonnig, zu Spielbeginn (18 Uhr) ist es circa 32 Grad Celsius. «Es zeichnet sich somit eine ziemliche Hitzeschlacht und ein Abnützungskampf mit hoffentlich besserem Ende für die Schweiz ab», schreiben die Wetterfrösche von MeteoSchweiz. Und: «In diesem Sinne: Hopp Schwiiz!» (zgc)