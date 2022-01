Zentralschweiz Internet-Betrüger aktiv: Polizei warnt vor Erpressung mit freizügigen Videos In den vergangenen Wochen gingen bei den Zentralschweizer Polizeikorps vermehrt Meldungen von Personen ein, die Opfer von «Sextortion» geworden sind. Sie mahnen zur Vorsicht im Internet.

Die meisten Opfer sind männlich. Symbolbild: PD

Bei der Online-Erpressungsmethode Sextortion werden die Betroffenen zunächst flirtmässig im Internet angesprochen und später beispielsweise in einem Chat aufgefordert, intimes Bild- oder Videomaterial von sich zu versenden oder sich vor der Webcam zu entblössen oder sexuelle Handlungen vorzunehmen. Anschliessend werden die Opfer mit dem Bild- oder Videomaterial erpresst. In den meisten Fällen sind die Opfer männlich, so die Zentralschweizer Polizeikorps in einer Mitteilung, in der sie zur Vorsicht mahnen.

In den letzten Wochen seien vermehrt Meldungen zu solchen Fällen eingegangen. Tipps der Polizei, um sich davor zu schützen:

Seien Sie misstrauisch, wenn jemand Sie auffordert, intimes Bild- oder Videomaterial von sich zu schicken oder sexuelle Handlungen vor der Webcam vorzunehmen – auch wenn Ihr Gegenüber es selbst macht.

Seien Sie selbst dann misstrauisch, wenn es sich um eine bekannte oder befreundete Person handelt.

Irritieren sollte Sie auch, wenn die Webcam Ihres Gegenübers gerade nicht funktioniert und deshalb nur Sie eine Live-Videoübertragung machen sollen/können.

Grundsätzlich sind nur solche Informationen und Bilder via Internet von sich preiszugeben, bei denen es einem egal ist, dass die ganze Welt diese sehen könnte.

So gehen Sie vor, wenn Sie Opfer von Sextortion geworden sind:

Werden Sie erpresst und zu einer Geldzahlung aufgefordert, brechen Sie den Kontakt zu den Erpressern sofort ab.

Gehen Sie nicht auf die Forderung der Erpresser ein: Das Material wird vermutlich sowieso veröffentlicht. Und in der Regel folgen nach der Bezahlung weitere Geldforderungen.

Wenden Sie sich umgehend an den Anbieter der Plattform, auf der die Erpresser die Veröffentlichung androhen oder schon gemacht haben. So kann die Veröffentlichung verhindert oder rückgängig gemacht und eine Weiterverbreitung eingedämmt werden. Seien Sie sich trotzdem bewusst: Auch wenn das Bildmaterial auf einer Plattform entfernt wird, ist es vermutlich nicht mehr gänzlich aus dem Internet zu löschen, da solche Inhalte meist schnell weiterverbreitet werden.

Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Sichern Sie dazu Beweise (Printscreens von Chats, Verbindungsdaten, Mails usw.).

Mehr Informationen finden Sie hier. (zfo)