Zentralschweiz Pilotprojekt Kunststoffrecycling wird von Real weitergeführt Seit fast einem Jahr kann in sechs Zentralschweizer Kantonen Plastikmüll getrennt rezykliert werden. Das Pilotprojekt wird nun ausgeweitet und optimiert.

Seit Mai 2021 besteht in der Zentralschweiz die Möglichkeit, Kunststoffe getrennt vom Restmüll zu rezyklieren. Die Zentralschweizer Abfallverbände hatten sich dazu mit der Genossenschaft Migros Luzern zusammengeschlossen.

Nach nun knapp einem Jahr zeigt sich: Das Pilotprojekt war erfolgreich. In den Zentralschweizer Kantonen Luzern, Zug, Schwyz, Uri, Ob- und Nidwalden kamen bis Ende Februar 2022 rund 250 Tonnen Kunststoff zusammen, wie Recycling Entsorgung Abwasser Luzern (Real) in einer Mitteilung schreibt.

Der ökologische Mehrwert der separaten Kunststoff-Sammlung ist weiterhin umstritten – während WWF Lob für das Projekt übrig hat, ist Greenpeace der Meinung, dass dadurch umweltschädliches Konsumverhalten legitimiert werde.

Trotzdem: Die Nachfrage der Migros-Kunden nach Plastik-Sammelsäcken stieg in den letzten Monaten stetig an. Das Projekt soll deshalb optimiert und ausgeweitet werden. Unter der Federführung von Real können sich im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung weitere Detailhändler und andere Unternehmen für die Beteiligung am Kunststoffrecycling bewerben. (mha)