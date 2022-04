Zentralschweiz Trotz Pferdefleisch im Landjäger: «Erfreuliche Ergebnisse» bei Kontrolle von Fleischwaren Gemeinsam mit dem Kanton Tessin untersuchten die sechs Zentralschweizer Kantone Fleischproben auf die enthaltenen Tierarten. Zusätzlich wurden in den Betrieben der Einkauf und die Produktion mittels einer Mengenbilanzkontrolle überprüft.

Was in der Wurst drin ist, steht auf der Etikette? Nicht in jedem Fall. Immer wieder gibt es Fälle falscher Deklarationen in Zusammenhang mit Fleischwaren und -erzeugnissen. In einer gemeinsamen Aktion haben die sechs Zentralschweizer Kantone Luzern, Zug, Nidwalden, Obwalden, Uri und Schwyz sowie das Tessin nun insgesamt 38 Fleischerzeugnisse auf ihren Inhalt untersucht.

Wie das Laboratorium der Urkantone in einer Mitteilung schreibt, wurde bei drei dieser Proben Unstimmigkeiten zwischen den deklarierten und den analysierten Tierarten festgestellt: Eine Gänseleberterrine enthielt trotz Deklaration kein Schweinefleisch, in einem Landjäger wurde Pferdefleisch nachgewiesen und eine Kalbsbratwurst mit explizitem Hinweis «ohne Schweinefleisch» enthielt einen Anteil an Schweinefleisch.

Ergebnisse sind grundsätzlich zufriedenstellend

Die untersuchten Proben wurden gemäss Medienmitteilung «aus dem Verkehr gezogen». Doch welche Konsequenzen hat beispielsweise eine Kalbsbratwurst ohne Deklaration von Schweinefleisch? «Es kommt auf den spezifischen Fall an. Wenn die Verarbeitung von Schweinefleisch bewusst erfolgte, ist die Konsequenz eine Strafanzeige. Im jetzigen Fall handelt es sich um eine versehentliche Kontamination des Fleischs – die Konsequenz ist deshalb eine Änderung der Deklaration sowie häufigere Kontrollen des Betriebs», erklärt der Kantonschemiker der Urkantone, Daniel Imhof, auf Anfrage. Man sei aber grundsätzlich zufrieden mit den Ergebnissen der Kontrollen:

«Den Fleischerzeugnissen kann ein gutes Zeugnis ausgesprochen werden.»

Es sei erfreulich, dass trotz intensiver Kontrollen nur wenige Mängel festgestellt werden konnten.

Neben der Untersuchung von Fleischerzeugnissen wurden zusätzlich Mengenbilanzkontrollen in sieben Betrieben durchgeführt. Dabei werde die eingekaufte Ware mit den verarbeiteten Endprodukten verglichen, erläutert Imhof. «Diese Kontrolle läuft rein buchhalterisch ab: Wenn 1000 Kilogramm eingekauft werden, muss diese Menge bei der Verarbeitung auch wieder ausgewiesen werden.

Wenn die Bilanz überhaupt nicht übereinstimmt, könnte eine betrügerische Absicht dahinterstecken.» Gemäss Imhof waren die Abweichungen in den untersuchten Betrieben erfreulicherweise aber gering genug, um mit normalen Verlusten bei der Verarbeitung zusammenzuhängen.

In zwei der Betriebe wurde bei weiteren Kontrollen festgestellt, dass die Rückverfolgbarkeit der Produkte nicht eindeutig gewährleistet war, zudem mussten in drei Betrieben hygienische Mängel beanstandet werden.