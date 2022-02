Zentralschweiz Zug, Uri, Nidwalden und Schwyz wollen Coronamassnahmen in einem Schritt aufheben Vier Regierungen setzen sich für die Aufhebung fast aller Massnahmen gegen das Coronavirus ein. Definitiv entscheiden will der Bundesrat am 16. Februar.

Die Regierungen von Zug, Uri, Nidwalden und Schwyz haben dem Bund ihre Meinung mitgeteilt: Sie sprechen sich dafür aus, dass die Einschränkungen per 17. Februar in einem Schritt aufgehoben werden sollen.

Der Urner Regierungsrat schreibt: «Die Zertifikatspflicht für Restaurants, Veranstaltungen oder Freizeit- und Kulturbetriebe, die Maskenpflicht in Läden und in allen andern öffentlich zugänglichen Innenräumen, die Einschränkungen privater Treffen und die Bewilligungspflicht für Grossveranstaltungen sollen fallen».

Geht es nach den Zentralschweizer Regierungen, soll die Zertifikatspflicht fallen. Bild: Laurent Gilliéron / Keystone

Aufrechterhalten werden sollen die Maskentragepflicht in Gesundheitseinrichtungen und im öffentlichen Verkehr, heisst es in einer Mitteilung der Schwyzer Direktion des Innern. Der Regierungsrat habe beschlossen, die kantonalen Massnahmen betreffend der Zertifikats- oder Testpflicht für Mitarbeitende und Besucher in Alters- und Pflegeheimen sowie Spitälern und Spitexorganisationen aufzuheben. Auch die Zuger Regierung schreibt, dass die Maskentragepflicht in Gesundheitseinrichtungen bestehen bleiben soll. Wer sich mit dem Coronavirus anstecke, soll sich auch weiterhin in Isolation begeben. Im Gegensatz zu den Schwyzer Kollegen plädiert die Zuger Regierung für die Aufhebung der Maskentragepflicht im ÖV.

Auch die Nidwaldner Regierung unterstützt die Aufhebung von praktisch allen Coronamassnahmen in einem Schritt. Nicht einverstanden ist der Kanton Nidwalden mit dem Vorschlag des Bundesrates, die Finanzierung von repetitiven Testungen in Schulen und Betrieben per Ende März einzustellen. «In besonderen Situationen kann das repetitive Testen weiterhin Sinn machen», lässt sich Gesundheitsdirektorin Michèle Blöchliger in einer Mitteilung zitieren.

Die Kantone haben bis am Mittwoch Zeit, ihre Meinungen zu den Vorschlägen des Bundesrats mitzuteilen. Von den Kantonen Luzern und Obwalden liegen noch keine Stellungsnahmen vor. Der Bundesrat will am 16. Februar entscheiden. (rem)