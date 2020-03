Zentralschweizer Coronanews: Schiffsverkehr wird eingestellt ++ Ausweichstandort für Luzerner Kantonsrat Das Coronavirus beschäftigt derzeit die ganze Welt und somit auch die Zentralschweiz. Der Überblick zum sogenannten Sars-CoV-2-Virus im Zentralschweizer Live-Ticker.

Das Wichtigste in Kürze

08:35 Uhr

Ausweichstandort für Kantonsrat gesucht

(dlw) Die März-Session des Luzerner Kantonsrates wurde bekanntlich abgesagt, die Mai-Session hingegen soll stattfinden. Das hat Regierungspräsident Paul Winiker (SVP) am Donnerstag bekräftigt. «Die Staatskanzlei prüft, wo die Mai-Session stattfinden kann», so Winiker. Gesucht seien Räume, in denen die Abstandsregeln eingehalten werden können.

Laut Staatsschreiber Lukas Gresch-Brunner werden mehrere Optionen geprüft. Etwa die Messe Luzern, die Ständerat Damian Müller (FDP) bereits als Standort für die Session der eidgenössischen Räte ins Spiel gebracht hat. Weitere mögliche Standorte seien das Ausbildungszentrum der Armee, die Universität oder das KKL, so Gresch-Brunner. Winiker betonte, es sei der Regierung wichtig, das Parlament in dieser ausserordentlichen Lage einzubeziehen. Die Kommissionen würden regelmässig über Absichten und Entscheidungen der Regierung informiert.



08:02 Uhr

Schiffsverkehr auf Vierwaldstättersee wird eingestellt

(jus) Ab Samstag, 28. März, stellt die Schiffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee (SGV) den Fahrplan komplett ein, wie das Unternehmen auf seiner Homepage bekannt gibt. Dies gelte bis auf Weiteres. Der geplante Start in den Frühlingsfahrplan am 18. April werde auf unbestimmte Zeit verschoben. Zuvor hat die SGV ihren Betrieb bereits reduziert. Bis am Samstag verkehren noch die Frühkurse 901 bis 904.

Die Schiffe auf dem Vierwaldstättersee bleiben ab Samstag leer. Bild: Nadia Schärli, Luzern,

17. März 2020

08:23 Uhr

Corona setzt gewaltbereite Männer zusätzlich unter Druck

Um häusliche Gewalt zu vermeiden, muss man auch den Gefährdern zuhören. Das macht Agredis, die Zentralschweizer Beratungsstelle für gewaltbereite Männer. Co-Präsident Roland Reisewitz erläutert im Interview, weshalb die Isolation schnell zur Eskalation führen kann.

Die letzten Einträge vom 26. März:

22:37 Uhr

Eigentlich wäre heute #Vernissage der neuen Foto-Ausstellung gewesen. Doch weil das #Museum zur Zeit wegen des #Coronavirus geschlossen ist, haben wir einen #Livestream aus der fast fertigen #Ausstellung #luzernfotografiert gemacht... Viel Spass! https://t.co/PynTYnX387 — Historisches Museum Luzern (@HistMuseumLu) March 26, 2020

22:01 Uhr

Lieferservice, Einkaufshilfe, Facebook-Gruppe oder organisiertes Gewerbe – Luzern hilft einander. Melden sie uns ihre Projekte und Hilfeleistungen per Email an online@luzernerzeitung.ch | Betreff: Corona-Hilfe

21:40 Uhr

(avd) 4158 Betriebe haben Stand Mittwochabend Gesuche für Kurzarbeit gestellt, wie Martin Bucherer, Leiter der zuständigen Behöre WAS wira Luzern an der Pressekonferenz des Luzerner Regierungsrates am Donnerstagmorgen ausführte. Mehr dazu lesen Sie hier.